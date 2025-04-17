台落實豬肉產地標示美關切 楊儒門：守住標示就是守住選擇權

美國「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切。「白米炸彈客」楊儒門今天說，豬肉產地標示不能撤，想買台灣豬就不該被混淆，守住標示就是守住選擇權。

美國總統川普拋出對等關稅政策，雖目前暫緩對台實施，不過美國貿易代表署3月31日釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」中，對豬肉產品原產地標示，及美牛產品檢驗措施表達關切，認為台灣要求進口美豬須落實原產地標籤，以及要求標示萊克多巴胺殘留容許量，是「不正確地暗示美國豬肉產品，包括含萊劑者，存在食安風險」，可能影響美豬在台形象與銷售。

立委王育敏昨質詢時問到，政府立場是否會因此鬆動？衛福部長邱泰源允諾，政府對於人民健康的守護絕對不會鬆動，「不會鬆動對人民健康維護的決心」。

楊儒門今在臉書說明為什麼豬肉產地標示不能撤，楊說，從2021年政府開放萊豬進口開始，國人最在意的就是到底吃進嘴裡的是不是「台灣豬」。所以才會有現在的標示制度， 不管是生鮮、加工品，還是餐廳端的餐點，所有豬肉都必須標示來源。這是為了保障民眾的知情權，也是為了讓國產好豬不被混淆。

楊儒門表示，現在美國說這是「貿易障礙」，要求台灣取消。

但諷刺的是美國自己也曾經有「COOL標示制度」，最後是因為被WTO判定不公平才撤掉，現在卻反過來要求台灣撤除，這合理嗎？

楊儒門說，台灣豬真的不一樣，2020年台灣成功解除口蹄疫疫區，獲得國際認證，可以出口，台灣的養豬場全面禁用瘦肉精（零檢出），保證安心。

楊儒門認為，「我們不是在保護主義，而是在保護誠實標示與消費選擇。」而且世界各國也都在做，歐盟強制標示飼養與屠宰地；日本包裝要標示、餐飲自願標示；加拿大更是打贏美國一場標示官司。