【即時短評】大罷免演變成大搜索 都被抄家了還不同心作戰？
綠營結合司法大軍磨刀霍霍要壓制藍軍推大罷免的氣焰，繼台南之後，雙北熱區的罷團意見領袖、黨工紛紛被查辦，藍營基層瀰漫一股不安氛圍。大罷免演變成大搜索，藍綠攻防白熱化，每一次事件對領導者都是壓力測試，危機不見得百分百是壞事，也可能是逆轉情勢的支點，黨主席朱立倫可借力使力，抓緊時機凝聚支持者的心。
繼昨天在北市，朱立倫今天上午安排到新北市，從議會集結出發，號召黨籍立委、議員等人一起上街，透過徒步遊行聲援罷綠委行動，將一路走到新埔捷運站，這場活動名稱是「戰獨裁行動」，但其實是要鞏固軍心。
藍軍黨內有議員直言，一票人踩街比較像是「吹哨壯膽」，遊行能拿到幾份連署書？大家心知肚明，即便資源、武器懸殊，至少藍軍總算拿出對戰的勇氣，也要提出強而有力的論述、戰略，才能與坐擁執政優勢的綠軍直球對決。
回顧大罷免歷程，藍軍一開始有點輕忽，直到第一階段送件結果出現35比0窘境，驚覺事態嚴重，為採取以罷制罷，加大力道想還擊，缺少作戰章法及整體布局思維，有點急就章上陣，連署作業的嚴謹度就容易打折扣。
藍軍一路被壓著打，其實不是綠軍有多強，而是藍軍實在太弱，新北各罷團要角被帶走，板橋、三重區黨部被抄家，當危機事件來臨，中央、地方黨部仍舊弱弱散散，反應慢半拍，讓許多黨員、支持者看得又急又氣。連黨友、民眾黨議員也忍不住發文質疑「朱主席你在哪」，還有人揶揄「我以為羅智強是主席」。
新北罷團、黨工遭聲押的6人，經過一天一夜折騰，獲得3至20萬交保，暫時化解罷團群龍無首困境，卻已對軍心造成衝擊，這些被列為被告的罷團要角還能否繼續戰鬥，黨員能否化悲憤為力量，關鍵就在黨主央如何領軍作戰。
藍營質疑主政者「綠色恐怖、政治辦案」，當司法公平已成為奢求，藍軍更要拿出志氣、要爭氣，穩住腳步，發揮地方組織優勢，展現螞蟻雄兵精神，藍營黨公職民代更要放下自私心態，若還想自掃門前雪，無法同心迎戰大罷免這一役，那2026就可以提前打包了。
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