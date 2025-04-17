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柯文哲今天押解出庭還押 下月再訂7個全天庭期審判

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今上午提解柯出庭，辯護人將聲請傳喚證人；合議庭已排審案計畫到11月27日，5月要7次提解柯全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。

法官今下午傳喚收賄共犯、台北市議員應曉薇的助理吳順民，同樣行準備程序；吳偵查中羈押禁見但認罪獲交保，訴訟程序比柯文哲簡易。

依規畫，柯文哲今出庭還押後，5月8日、13日、15日、20日、22日、27日、29日共7天要再被押解出庭；6月因合議庭進行其他案件，未安排庭期；7月排8日、10日、15日3天的庭期要提解柯出庭。

7月15日以前庭期，柯文哲將與在押的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗同時押解出庭，搭配「在外」被告台北市前副市長彭振聲、台北市都發局前局長黃景茂、威京集團財務部經理張志澄同庭。

法院傳票、庭期透露，因有人犯在押，合議庭優先釐清貪汙案情，庭期的安排與柯文哲可能的交保時機有關。

柯文哲涉違背職務收賄、圖利、侵占、背信等案，受命法許芳瑜進行準備程序，待排好證人棒次、時間，檢辯開始交互詰問；除已訂好「要」提解柯的庭期外，7月還排了3次庭期、8月排了4次庭期，9月與10月進入審案「尖峰期」，各有9天開庭，11月時再排8天庭期。

柯文哲日前因腎功能戒護就醫手術，術前以血尿、腎損傷聲請具保停押，法官起訴後第一次押期3個月屆前，已裁定柯再押2月，至於具保停止羈押部分，正向相關醫院、台北看守所函詢，還未作准駁。

檢廉指控，柯文哲擔任台北市長時與彭振聲、黃景茂通過京華城都市更新計畫案，圖利沈慶京121億元，另以政治獻金名義收賄1710萬元。

台北地檢署2024年12月26日依貪汙違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪起訴柯文哲與共犯共11人，對柯求刑28年6月；移審後，柯二次裁定3000萬元、7000萬元交保加電子腳環監控，但檢方抗告，法院再將柯裁押迄今。

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