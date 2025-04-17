卓伯源參選藍主席 盧秀燕未回應

國民黨主席今年改選，彰化縣前縣長卓伯源昨宣布參選國民黨主席，並表示若當選將擔任專職黨主席，成為造王者，絕不參選二○二八總統大選；但若有更優秀、民調最高者願承擔責任，他也願意支持。

國民黨今年改選黨主席時程未定，有媒體報導稱台中市長盧秀燕已點頭，有意參選黨主席；至於現任黨主席朱立倫是否角逐連任，仍未鬆口。國民黨文傳會主委林寬裕昨回應，黨主席選舉是依相關規定辦理，至於有意付出、參與的黨內人士與前輩，國民黨一貫立場都是非常歡迎。

卓伯源昨舉行「民生、經濟、和平、永續」重大事項宣告記者會表示，台灣面臨這麼多危機與挑戰，大家活得這麼苦悶，根源就在去年沒完成政黨輪替；國民黨應該檢討，為何有六成以上的民意、執政十五縣市的在野黨，竟沒辦法贏得總統大選，讓人民陷於痛苦之中。他呼籲停止大罷免、讓國家恢復平靜。

媒體詢問，這次參選，是否曾與盧秀燕討論？卓伯源回應，在開記者會前有發訊息給她，不過，盧忙於市政，沒有表達參選意願。

傳出盧秀燕點頭參選下屆國民黨主席，她昨面對詢問未回應即快步離去。中市資深藍營人士透露，盧近日私下透露「還在審慎考慮」；親近人士認為，若成為黨主席須操盤明年縣市長選舉，是場攸關二○二八大選的豪賭。