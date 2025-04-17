美國三名參議員訪台
美國在台協會（AIT）16日表示，美國三名參議員將於本周訪台，晉見賴總統，並與官員舉行會談，討論貿易和美台關係等問題。AIT說，此行為該代表團出訪印太的一環，凸顯美國致力於強化與台灣夥伴關係。
路透報導，AIT在聲明中表示，兩位共和黨參議員，包含巴德與參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲及民主黨參議員昆斯將於美國時間16-19日訪台，「代表團將與台灣領導人舉行一連串會議，討論美台關係、地區安全、貿易、投資與其他雙方共同關心的重大問題」。
外交部表示，訪團在台期間將晉見賴清德總統，並接受副總統蕭美琴與外交部長林佳龍款宴。此行也是瑞克茲今年出任參院外委會亞太小組主席後首次出訪。他就任後，立即將台灣納入訪問行程。
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