接見紐西蘭跨黨派議員團 韓國瑜盼持續深化友好關係

立法院長韓國瑜今天在立法院接見及款宴紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」。韓國瑜表示，去年第一次接待紐西蘭國會議員訪團時，氣氛熱烈友好，也展現出台紐的好交情，朝野立委也共同表達對紐西蘭國會議員最熱忱的歡迎及重視。

韓國瑜今天在「台灣與澳洲、紐西蘭國會友好聯誼會」會長、民進黨立委邱議瑩、國民黨立委陳永康、民眾黨立委劉書彬等人陪同下，接見及款宴紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」一行7人。

韓國瑜在致詞時表示，誠摯歡迎紐西蘭國會跨黨派台灣友誼小組訪問團來訪，去年4月第一次接待紐西蘭國會議員訪團時，該次交流除感受到紐西蘭國會議員帶來傳統民族歌曲的震撼外，台灣亦合唱「我們都是一家人」回應，氣氛熱烈友好，也展現出台紐的好交情。

韓國瑜指出，除傳統舞蹈及歌謠外，紐西蘭許多產品也為台灣人民熟知，如牛乳及奇異果等優質農產品，以及在紐西蘭取景拍攝之經典電影如「魔戒」與「阿凡達」等更為台灣民眾所喜愛。

韓國瑜表示，紐西蘭除了這些廣為人知的柔性之美外，還有如哈卡舞、全黑橄欖球隊等充分展現力量的陽剛之美，剛柔並濟，而今日在座朝野立委來自立法院3個黨團，共同表達對紐西蘭國會議員最熱忱的歡迎及重視。

紐西蘭訪問團團長、議員史密斯（Stuart SMITH）表示，紐西蘭國會訪問團係由跨黨派組成，儘管成員來自不同黨派，但在國際事務上皆持一致立場。台紐兩國有許多相似之處，運動方面亦有頻繁交流，此行訪台期盼深化兩國情誼、強化及官方民間交流，並提升台紐經貿往來。

紐西蘭訪問團共同團長、議員尤齊力（TangiUtikere）表示，此次係其首度訪台，參訪行程除拜會政府單位外，亦走訪烏來原住民部落，相信有助增進相互瞭解及強化兩國原民事務之交流，甚盼未來能擇機再訪台灣。

邱議瑩表示，台灣與紐西蘭雖擁有深遠且良好的政經關係，但在全球面對美國關稅議題之關鍵時刻，期盼兩國合作能夠更加緊密深入，亦盼紐西蘭支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。