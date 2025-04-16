荷蘭國會通過4友台議案 林佳龍：續推關鍵領域合作

外交部今天表示，荷蘭國會日前通過「反對中國升高情勢」4項友台議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台，外交部長林佳龍對此表示肯定，並期許台荷在關鍵領域持續推進合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，荷蘭國會眾議院於海牙當地時間15日下午通過由民六六黨（D66）眾議員、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）等多位跨黨派議員提出的4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」，彰顯荷蘭國會議員對支持台灣具有高度共識，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部說，荷蘭國會以「四箭齊發」方式通過動議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台，包括反對中國在區域內大規模軍演、重視台海和平及再次派軍艦行經台海、協助台灣因應美國關稅政策並強化台荷經貿互動、促進台荷雙邊高階官員互訪，以及在世界衛生大會（WHA）場域明確發言支持台灣參與等，所牽涉的議題都攸關台灣重要利益，殊具意義。

林佳龍表示，肯定台荷關係日益緊密，國會挺台力道更逐年上升，尤其荷蘭是總統賴清德五大信賴產業的重要合作夥伴，期待未來台荷雙方在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域持續推進合作。