快訊

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

美對等關稅動盪經濟 財政部17日將公告所得稅延繳到6月

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

荷蘭國會通過4友台議案 林佳龍：續推關鍵領域合作

中央社／ 台北16日電

外交部今天表示，荷蘭國會日前通過「反對中國升高情勢」4項友台議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台，外交部長林佳龍對此表示肯定，並期許台荷在關鍵領域持續推進合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，荷蘭國會眾議院於海牙當地時間15日下午通過由民六六黨（D66）眾議員、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）等多位跨黨派議員提出的4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」，彰顯荷蘭國會議員對支持台灣具有高度共識，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部說，荷蘭國會以「四箭齊發」方式通過動議案，籲請荷蘭政府以實際行動挺台，包括反對中國在區域內大規模軍演、重視台海和平及再次派軍艦行經台海、協助台灣因應美國關稅政策並強化台荷經貿互動、促進台荷雙邊高階官員互訪，以及在世界衛生大會（WHA）場域明確發言支持台灣參與等，所牽涉的議題都攸關台灣重要利益，殊具意義。

林佳龍表示，肯定台荷關係日益緊密，國會挺台力道更逐年上升，尤其荷蘭是總統賴清德五大信賴產業的重要合作夥伴，期待未來台荷雙方在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域持續推進合作。

外交部 荷蘭 議員

延伸閱讀

前機要何仁傑涉共諜 外交部：已啟調查

林佳龍：台日可在民主供應鏈與非紅供應鏈合作

6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

關稅談判台灣已掛上號 林佳龍稱還有旅費赴美

相關新聞

盧秀燕未鬆口是否選國民黨主席 親近人士曝仍在考慮中

台中市長盧秀燕今天被爆出點頭參選國民黨主席，不過她上午被問及此事未回答。親近人士表示，盧其實還在考慮中，並沒有真的做出決...

卓伯源要選黨魁 張亞中欣慰：盼國民黨依期辦理選舉

彰化縣前縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，孫文學校總校長張亞中今表示，深感欣慰與振奮，盼國民黨依期辦理黨主席選舉，讓有志者得...

賴清德：強化全社會防衛韌性 有效保護國人生命財產

民進黨中常會今天邀請中台南市團協會理事長謝長穎，以「從點到面，編織一張庇護網，強化台灣全社會防衛韌性的實踐與挑戰」為題進...

關稅戰籠罩之際 美參院外委會議員率團訪台

美國在台協會（AIT）表示，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）一行將於16日至19...

京華城自砍20%容獎 游淑慧促做一事讓鼎越沒翻盤可能

京華城20%爭議容獎有解。副市長李四川今證實，鼎越4月9日已掛件申請變更設計。議會京華城調查小組召集人、議員游淑慧今在臉...

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

彰化縣前縣長卓伯源今宣布將參選國民黨主席，另有媒體報導指台中市長盧秀燕點頭參選黨主席。國民黨文傳會主委林寬裕表示，對於所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。