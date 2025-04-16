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前麥寮鄉長蔡長昆涉勒索廠商320萬 監院通過彈劾

中央社／ 台北16日電

監察院今天說，雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆涉假藉創維1期陸域風電案，向廠商勒索新台幣320萬元，違失情節重大，監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，蔡長昆任職雲林縣麥寮鄉長期間，涉假藉創維1期陸域風電案施工引發民眾抗爭理由，憑藉鄉長得命廠商停工的權勢，多次向廠商索討管路工程利益，勒索320萬元得逞，並經雲林地檢署檢察官以涉犯貪污治罪條例罪嫌起訴。

監察院說，蔡長昆身為民選鄉長，受鄉民所託，本應奉公守法，積極為鄉民謀福利，卻為牟取私利，嚴重斲傷公務員清廉形象及政府信譽，違失事證明確，且情節重大。監察院13位審查委員全數審查通過監察委員王幼玲、葉宜津、蕭自佑提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院 鄉長 雲林

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