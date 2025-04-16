盧秀燕未鬆口是否選國民黨主席 親近人士曝仍在考慮中

台中市長盧秀燕今天被爆出點頭參選國民黨主席，不過她上午被問及此事未回答。親近人士表示，盧其實還在考慮中，並沒有真的做出決定，甚至連何時會決定都不好說；若真的成為黨主席，將是場攸關2028大選的豪賭，尤其操盤2026縣市長選舉，很可能直接左右她的總統之路。

台中資深國民黨人士指出，近日與盧秀燕一對一談話時，親口聽她說「還在審慎考慮」，因此今天媒體爆出「盧秀燕點頭參選國民黨主席」，較可能是誤會或有心人士測風向，實際上據他了解，盧是否會在7月大罷免二階結束後決定參選，都是個未知數。

該人士說，選不選都有利弊得失，黨主席就是站在最前線，不僅要面對綠營猛攻，還要為2026年縣市長選舉負最大責任，若選得漂亮就有問鼎2028的本錢，但民進黨手握執政資源，藍營2026並不好選，若選得不好，反而會成為盧秀燕總統之路最大絆腳石。

年輕藍營人士認為，目前說大罷免形勢不利、台中可能會掉5席等等，都言之尚早，情況沒有那麼悲觀，但現任黨主席朱立倫領導下的反制措施，給人一種混亂無章法的感覺，甚至立委徐巧芯都跳出來說「中央領導方向要更清楚」，的確讓人產生「黨主席換人做」的遐想。

「盧秀燕是黨內的最大公約數」，該人士不諱言，老中青三代都能接受盧，不少人希望她複製前總統蔡英文2008年接民進黨主席的模式，力挽狂瀾帶領國民黨逆襲；然而黨主席對盧自身是不是最優選，恐怕還是個問號，比如市政與黨務如何兼顧、2026怎麼操盤，都將面臨巨大挑戰。

該人士說，「欲戴王冠，必承其重」，盧秀燕若挑戰黨主席，是一場關乎政治生涯的豪賭，但如果志在2028，支持者當然希望她承擔更多責任。無論如何，距離黨主席選舉還有一段時間，政治情勢有可能變化，尤其美國總統川普多變的舉措時時刻刻影響台灣，再觀察一陣未必是壞事。