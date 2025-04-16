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卓伯源要選黨魁 張亞中欣慰：盼國民黨依期辦理選舉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校校長張亞中。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
孫文學校校長張亞中。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

彰化縣前縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，孫文學校總校長張亞中今表示，深感欣慰與振奮，盼國民黨依期辦理黨主席選舉，讓有志者得以在公平機制下競合，推動黨務革新、重拾人民信任，帶領國民黨以嶄新面貌重返再生。

先前被問及是否參與國民黨主席改選，張亞中表示，會在適當的時機跟各位報告。今天他在臉書發文指出，他與卓伯源結識於上屆黨主席選舉期間，親見其對黨國的熱情與使命感，令人敬佩不已。

張亞中說，當前民進黨以「敵中、抗中、反共」為政治操作手段，不僅蓄意將國民黨抹紅，誤導社會視聽，近則為「反民主大罷免」煽風點火，遠則企圖將國民黨打成「中共同路人」，試圖瓦解國民黨在台灣的正當性，目的無他，正是為實現其長期一黨專政之圖謀。

張亞中表示，國民黨正值危急存亡之秋，更需有志之士挺身而出，勇於承擔，為「救黨、救國、救兩岸」共同奮鬥。卓伯源今日宣布參選，繼日前中常委孫健萍表態參選，皆為激勵人心之事，象徵黨內仍有熱血尚存，仍有理想未息。

張亞中說，盼國民黨依期辦理黨主席選舉，讓有志者得以在公平機制下競合，推動黨務革新、重拾人民信任，帶領國民黨以嶄新面貌重返再生，再度成為引領台灣走出泥沼、遠離災難、邁向和平與光明的重要力量。大家攜手並肩，一起努力「救黨、救國、救兩岸」。

國民黨 張亞中

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