賴清德：強化全社會防衛韌性 有效保護國人生命財產

民進黨中常會今天邀請中台南市團協會理事長謝長穎，以「從點到面，編織一張庇護網，強化台灣全社會防衛韌性的實踐與挑戰」為題進行專案報告。民進黨主席賴清德聽取報告後表示，強化全社會防衛韌性，是應對未來天災地變、以及極端情境挑戰的核心政策，當準備越充分，就越不畏懼突發危機，也能更有效保護生命財產安全。

賴清德指出，近年台灣民間自主的力量逐漸發展成形，許多民團透過實地訓練，培養民眾的防衛防災以及救護技能，以群體合作方式提升民眾災害應變能力、度過緊急危難時刻、對抗未來可能威脅。

賴清德說，台灣面臨著天然災害、以及境外敵對勢力意圖破壞台灣民主秩序的威脅。他已在總統府成立了全社會防衛韌性委員會，最近一次委員會會議和實地操演，就在台南進行，驗證在國軍沒有協助的情境下，政府與民間的跨縣市資源整合、社區災防等民力的協調合作。

賴清德表示，城鎮韌性演習也於4月到7月，會在各縣市輪流舉辦，這一系列的演習，主要在驗證地方緊急應變的能力，讓民間社會能在遭遇極端情況下，維持有秩序的運作。