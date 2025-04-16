京華城自砍20%容獎 游淑慧促做一事讓鼎越沒翻盤可能

京華城20%爭議容獎有解。副市長李四川今證實，鼎越4月9日已掛件申請變更設計。議會京華城調查小組召集人、議員游淑慧今在臉書表示，市府也應盡速中止「修訂北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區(特)土地使用分區管制規定細部計畫案」的雙方協議書。

游提到，根據鼎越與北市府簽訂的協議書內容，當初自創韌性城市、智慧城市、宜居城市這三項容獎，市府與鼎越協議許多交換條件。例如改造公園和認養可換取4%容獎，用整修順平道路換取8%容獎等，應該趁這個時候，讓一切回歸常態運轉。

游說，這些原本都是屬於新工處、公園處的業務，是否可以僅用協議書約定，就變成高利潤容獎改由開發商認養？價值是否對等？當時都沒有試算，其實有很大疑義。因這一份協議書市府和鼎越有諸多關於容獎的交換條件，只要把這份協議書中止或廢除，未來鼎越也就沒有再取得這部分容獎的翻盤可能。

對於游淑慧建議市府盡速中止或廢止雙方的協議書，李四川表示，鼎越來變更設計完成後，一定還是會一併修正協議書。

游淑慧表示，她和都發局了解後得知，京華城改建案鼎越已正式於114年4月9日掛件申請變更設計，目前變更方案是取消都市計畫容積獎勵20%申請。也希望市府盡速中止「修訂北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區(特)土地使用分區管制規定細部計畫案」的雙方協議書。