傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

彰化縣前縣長卓伯源今宣布將參選國民黨主席，另有媒體報導指台中市長盧秀燕點頭參選黨主席。國民黨文傳會主委林寬裕表示，對於所有希望能付出、參與的黨內同志，國民黨一貫的立場「非常歡迎」。

卓伯源今舉行記者會宣布參選國民黨主席，但如果有更優秀、民調最高的同事願意承擔這個責任，他也願意支持。他也透露會前已傳訊息告知盧秀燕，自己要角逐黨魁，但盧可能忙於市政，並未表達參選意願。