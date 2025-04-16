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傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

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傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者余采瀅攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照片／記者余采瀅攝影

彰化縣前縣長卓伯源今宣布將參選國民黨主席，另有媒體報導指台中市長盧秀燕點頭參選黨主席。國民黨文傳會主委林寬裕表示，對於所有希望能付出、參與的黨內同志，國民黨一貫的立場「非常歡迎」。

卓伯源今舉行記者會宣布參選國民黨主席，但如果有更優秀、民調最高的同事願意承擔這個責任，他也願意支持。他也透露會前已傳訊息告知盧秀燕，自己要角逐黨魁，但盧可能忙於市政，並未表達參選意願。

林寬裕今在中常會後受訪表示，現在全國最關心的是如何站出來反對獨裁、反對綠色共產黨，用司法作為工具打壓所有反對聲音；對外還有關稅問題要解決，影響深遠。至無個別是否參與黨務、黨主席如何改選，國民黨有嚴密的機制，都會依照相關規定來辦理。

國民黨文傳會主委林寬裕（中）在中常會後受訪轉述。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委林寬裕（中）在中常會後受訪轉述。記者鄭媁／攝影

卓伯源 國民黨 盧秀燕

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