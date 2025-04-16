聽新聞
0:00 / 0:00
傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎
彰化縣前縣長卓伯源今宣布將參選國民黨主席，另有媒體報導指台中市長盧秀燕點頭參選黨主席。國民黨文傳會主委林寬裕表示，對於所有希望能付出、參與的黨內同志，國民黨一貫的立場「非常歡迎」。
卓伯源今舉行記者會宣布參選國民黨主席，但如果有更優秀、民調最高的同事願意承擔這個責任，他也願意支持。他也透露會前已傳訊息告知盧秀燕，自己要角逐黨魁，但盧可能忙於市政，並未表達參選意願。
林寬裕今在中常會後受訪表示，現在全國最關心的是如何站出來反對獨裁、反對綠色共產黨，用司法作為工具打壓所有反對聲音；對外還有關稅問題要解決，影響深遠。至無個別是否參與黨務、黨主席如何改選，國民黨有嚴密的機制，都會依照相關規定來辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言