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林佳龍：台日特殊國與國關係 日有事台無法置身事外

中央社／ 台北16日電

外交部林佳龍今天出席「從昭和到令和：當代日本的轉變」新書發表會時表示，台日是「特殊國與國關係」，同處第一島鏈且為民主供應鏈，日本有事，台灣也沒辦法置身事外。

「從昭和到令和：當代日本的轉變」新書發表會上午舉行，總統府資政謝長廷、外交部長林佳龍、立法院亞東國會議員友好協會會長、立委郭國文、日本台灣交流協會代表片山和之等人與會。

林佳龍致詞時指出，在全球地緣政治、產業供應鏈重組的關鍵時刻，台日關係正好是「三鏈」戰略結合之處，首先是台灣跟日本同處第一島鏈，其次為民主供應鏈或稱「非紅供應鏈」，結合起來則是全球的民主價值鏈，共同應對中國崛起挑戰。

林佳龍也說，期待台日關係不僅是價值理念相近，也有安全同盟關係，彼此對第一島鏈的和平都不可或缺；此外，台日經貿合作也不只是在半導體，而是基於供應鏈的互補性，希望未來在無人機、軌道建設、智慧醫療、循環經濟等領域能有合作。

林佳龍表示，這是「台日特殊國與國關係」，如同已故前日相安倍晉三所言「台灣有事就是日本有事」，反之亦然，日本有事，台灣也沒辦法置身事外。

謝長廷說，最該看這本書的就是日本首相石破茂，石破茂2020年第4度挑戰自民黨總裁失敗時，各界看衰石破茂，僅有本書主編謝文生撰文說「只要自民黨有大變化，就是石破茂的機會」，分析了最困難的日本派系。

謝長廷說，石破茂跟台灣源淵很深，曾組「思考日本安全保障議員之會」訪問團來台，團員若有連任議員多有入閣，他打趣地說，石破茂是「台灣訪問內閣」。

片山和之致詞時，回顧自己走過的昭和、平成到令和時代，他說，日本社會從充滿希望、締造奇蹟到經濟瓶頸，他也在今年邁入老年，這65年不僅呈現日本社會變遷，也是他的人生故事縮影，閱讀本書感受到人生共鳴。

「從昭和到令和：當代日本的轉變」爬梳戰後的歷史縱深，由多名學者共筆，從派閥政治、安保及外交政策、修憲工程、經濟政策到軟實力的文化政策、地方創生、當代宗教等議題，探討日本當代社會變遷。

台日 台日關係 外交部 日本台灣交流協會 林佳龍 石破茂

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