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伯公照護站將增至556個 預算遭刪凍經費減17%

中央社／ 台北16日電

綠委關注客委會預算遭刪凍，伯公照護站經費可能受影響。客委會主委古秀妃今天表示，今年的申請條件有放寬，預計增設至556站，不過平均每個站的補助經費約減少17%。

立法院內政委員會邀請客家委員會主任委員古秀妃率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛列席報告業務概況，並備質詢。

為落實創生客家，客委會推動「伯公照護站」，鼓勵青年投入社會服務工作。客委會書面報告指出，民國113年有12個縣市、70個客家文化重點發展區及29個非客家文化重點發展區，共計成立517個據點。

古秀妃說，114年條件放寬，非客家文化發展重點發展區的客家社區，可使用客語溝通人口數占常住人口數比例達50%，方可申辦伯公照護站計畫，預計增設至556個。

民進黨籍立委蘇巧慧並希望客委會讓客家人分散住的新北市，也有機會申請設置「伯公照護站」。同黨籍立委王美惠、張宏陸等人則質疑，客委會預算被刪凍，恐影響伯公照護站的經費。古秀妃說，每站平均減少17%。

台灣民眾黨籍立委麥玉珍則強調，預算凍結部分，提出計畫說明就可以解除，迄今還沒有提出。

古秀妃說明，客委會預算除被刪除新台幣1.9億元，還有各部會被統刪636億元部分，要在哪個部會哪個科目刪多少沒有明講，所以沒有辦法送解凍案計畫報告，因為假使客委會被刪的金額比1.9億元多，解凍數字要跟著調，必須做調整所致。

古秀妃 客委會 客家文化

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