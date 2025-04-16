郭智輝6點起床吃苦說 王世堅：我4點半起床這不叫吃苦
因應美國@@@對等關稅@@@，經濟部長郭智輝日前在立法院說，以前他可以睡到上午8點，現在要上班6點就要起床，也是吃苦當吃補，引發不知民間疾苦質疑。民進黨立委王世堅今天表示，他都凌晨4點半起床，年紀越大睡的越少，這不叫吃苦，除非貪睡的人才是吃苦。
民進黨立委邱志偉說，他上午5點半起床，晚上12點睡覺，不覺得是吃苦，這是工作，每個人狀況不一樣的，郭智輝年紀也比較大。
郭智輝今天出席立法院經濟委員會被問及，「吃苦當吃補」這句話，被視為不知民間疾苦。他表示，來自民間怎麼可能不知道民間疾苦，針對美國關稅造成廠商訂單減少等問題，政府會一一去了解，先提出紓困措施，再協助廠商爭取美國以外的訂單，不會不知民間疾苦。
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