李四川證實京華城撤銷20%容獎 申請程序估3個月完成
民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，持續羈押中，為避免京華城變爛尾樓，北市副市長李四川今天證實，鼎越主動撤銷20%爭議容獎，已經於4月9日主動來申請，預計整個都市計畫審議、建照變更程序，應該三個月內可以完成。
李四川今受訪表示，鼎越4月9日已經送進來申請都市計畫審查，不過內容他還沒有看過。依照規定，鼎越必須先申請都市設計審查，審查完，才會申請建照變更，還是要依照規定，走相關程序。
至於接下來的程序，李四川說，現在大概要研擬一下，如果鼎越提出的減少容積，外觀沒有影響，是否都市設計審議的幹事會就可以處理，但如果外觀有影響，還是可能要送大會審查，預計整個建照變更程序，應該三個月內可以完成。
「我當初還擔心鼎越土地扣押抗告成功，就不送申請。」李四川坦言，當初鼎越針對土地被扣押提出抗告，因當時法院已經沒有再扣押，所以目前京華城的工程都還是給予施工勘驗，現在鼎越主動申請撤銷20％爭議容積獎勵，應該三個月內可以完成。
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