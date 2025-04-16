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盧秀燕是否參選國民黨主席 許淑華：尊重意願給她時間

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對報派台中市長盧秀燕是否點頭參選國民黨主席一事，南投縣長許淑華上午表示應尊重個人意願。圖／南投縣政府提供
針對報派台中市長盧秀燕是否點頭參選國民黨主席一事，南投縣長許淑華上午表示應尊重個人意願。圖／南投縣政府提供

針對報派台中市長盧秀燕點頭參選國民黨主席一事，南投縣長許淑華上午在日月潭時表示，黨內面對大罷免的氛圍和低氣壓，確實有很多民代包括立法院的同志都很辛苦，同時也對於盧秀燕有更多的期待，自然寄望盧市長能夠出馬擔當重任，但身為同黨同志，許淑華認為盧若真有意願，也一定會和黨中央及朱立倫主席達成一個大團結的共識默契，不讓民進黨做文章。

許淑華表示，盧秀燕是否點頭參選國民黨黨主席，從媒體上並沒有獲得盧市長本人的證實，從地方的那個角度來看，黨內很多人希望國民黨未來能夠未來有機會重返執政，因此在人選考量上，就會想到形象及執政成績亮眼的台中市長盧秀燕，也對盧市長有所期待，希望盧能夠出來擔任黨主席。

許淑華並說，盧市長未表態前，自己完全其個人的意願，相信未來盧市即長使真的有意要參選，以她過往行事身段的柔軟，應該不會讓黨內形成初選的競爭，應該會跟朱主席這邊會有一個默契，所以會建議給盧市長時間，做好做滿剩餘一年多的任期，未來再選擇一個最好的時間點，用最好的方式，再來對外界明白表態，是否參選並接任黨主席，不讓民進黨做文章，這個前提就是讓盧市長親自去說明。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 許淑華

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