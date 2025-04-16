罷團領銜人比納粹手勢 德國在台協會：最強烈的譴責

罷團領銜人宋建梁遭新北地檢約談前，比出納粹敬禮手勢惹議，德國在台協會透過臉書指出，表示最強烈的譴責；我外交部表示，嚴正譴責這種個人意見表達極為不當的方式。

罷免李坤城領銜人宋建樑移送新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹的卐字臂章，手拿著希特勒（Adolf Hitler）著作「我的奮鬥」（Mein Kampf），並做出納粹敬禮手勢。

德國在台協會表示，非常震驚再次看到關於民眾使用納粹符號以及納粹制服的新聞，且此次的行為帶有政治目的；很多媒體已經報導宋建樑15日無恥的行為，毫無疑問，宋先生故意展示納粹手勢與符號，而納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害。

德國在台協會指出，納粹政黨在統治期間，讓歐洲數百萬民眾的生命遭受到威脅迫害與殘害，而大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪行；德國在台協會對此行為表示最強烈的譴責，同時感謝來自台灣社會的關心。

外交部表示，由於納粹偏狹的意識形態與行為，造成大屠殺和種族滅絕的歷史悲劇，納粹相關符號及旗幟已被包含台灣在內的多數國家厭惡及唾棄，並在許多國家明文禁止使用納粹符號，外交部對這種個人表達意見極為不當的方式予以嚴正譴責。

外交部重申，台灣是自由民主的法治國家，人民表達意見及言論自由都受到憲法保障，籲請國人理解納粹符號及手勢在國際社會中代表的負面意義及歷史傷痛，避免採取這種傷害其他國家人民情感、破壞台灣整體形象，又無任何意見表達效果的言行。

外交部指出，誠盼國人與政府一起攜手努力，積極展現對世界上不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。