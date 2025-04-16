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TVBS民調／關稅危機下 支持罷綠委超越罷藍委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
TVBS今天公布民調指出，川普關稅危機下，不支持大罷免的民眾仍高於支持者。圖／聯合報系資料照片
TVBS今天公布民調指出，川普關稅危機下，不支持大罷免的民眾仍高於支持者。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普發起對等關稅新政，是否影響國內「大罷免」進行受關注。TVBS今天公布最新民調顯示，支持罷免國民黨立委為28%，略減3個百分點；支持罷免民進黨立委為32%，則略增2個百分點。不支持大罷免的民眾，仍高於支持者。

民調指出，有28%民眾支持罷免國民黨立委（19%非常支持，9%還算支持），42%不支持（14%不太支持，28%很不支持），另外29%沒有意見。與2月大罷免第一階段提案時相較，支持罷免國民黨立委的比例略減3個百分點（31%：28%），不支持的比例也略減2個百分（44%：42%）對於國民黨立委的大罷免行動是否降溫，值得觀察。

民調顯示，民眾支持罷免民進黨立委比例，略增2個百分點（30%：32%），22%非常支持，10%還算支持；37%不支持（17%不太支持，20%很不支持），減少4個百分點（41%：37%），另外31%沒有表示意見。

民調指出，對於賴政府處理美國關稅問題的表現，有51%民眾表示不滿意（16%不太滿意，35%很不滿意），高於25%滿意（10%非常滿意，15%還算滿意），另外25%沒有表示意見。

上個月初，台積電宣佈在美國追加投資1000億美元設廠。面臨關稅問題，有人認為應該暫緩此項協議，作為談判籌碼。調查顯示，有50%民眾贊成以暫緩台積電赴美設廠投資談判（30%非常贊成，20%還算贊成），也有31%不贊成（16%不太贊成，15%非常不贊成），另外19%民

眾無意見。

該份民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在4月7日至14日進行，共接觸1429位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為280位，拒訪率為19.6%，最後成功訪問有效樣本1149位（市話567、手機582），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

國民黨 民調 罷免

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