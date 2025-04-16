快訊

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

國民黨大罷免連署被重辦 盧秀燕喊話賴清德：萬萬不可

罷綠委錯誤率高 吳思瑤：國民黨要抗議去圍蔣萬安、侯友宜

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，連署罷免案的罷綠錯誤率平均30%、罷藍4%；死亡連署部分罷綠1923件、罷藍12件，相差160倍，資料是地方政府核對提報，並非中選會，「國民黨要抗議去包圍蔣萬安啊、去找侯友宜啊。」圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，連署罷免案的罷綠錯誤率平均30%、罷藍4%；死亡連署部分罷綠1923件、罷藍12件，相差160倍，資料是地方政府核對提報，並非中選會，「國民黨要抗議去包圍蔣萬安啊、去找侯友宜啊。」圖／聯合報系資料照片

雙北多個罷免綠委團體涉不實連署遭檢方調查，遭藍白痛批「民進黨是綠共」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，連署罷免案的罷綠錯誤率平均30%、罷藍4%；死亡連署部分罷綠1923件、罷藍12件，相差160倍，且資料是地方政府核對提報，並非中選會，「國民黨要抗議去包圍蔣萬安啊、去找侯友宜啊。」

民進黨團今早開「鬥臭司法也藍白和?! 破壞司法公信只為政治紅利」記者會，吳思瑤表示，藍白一再鬥臭司法，當作政治提款機，請不要破壞國家司法制度，根據民進黨團統計，全台連署罷免案，罷綠罷藍錯誤率30％比4％，相差7.5倍，死亡連署部分則是1923件比12件，相差160倍，所有資料是地方政府核對的，並不是中選會，國民黨要抗議應該要去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。

至於罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑昨戴納粹臂章應訊，引發討論，國民黨主席朱立倫則說，那只是在反諷民進黨是綠共。吳思瑤強調，新北青年軍昨還公然挺納粹，這種笑話一點也不好笑。吳隨即當場用日文等多國語言說「國民黨不代表台灣。」

民進黨立委林楚茵則批，罷免吳思瑤、李坤城、許智傑的領銜人都有「紅色履歷」，朱立倫真的可悲，國民黨現在只能提出這種人？對極權、威權效忠的人，要把自由民主搞爛，身為主席讓這些人當領銜人，找不存在人間的死人連署。

針對朱立倫帶大軍到北投收罷免吳思瑤連署書，吳思瑤說，拜託國民黨行行好，不要再來北投亂了，國民黨把發動惡罷作為青年有意獲得選舉門票做法，成為年輕人參選踏腳石，是為了栽培年輕人參選，但國民黨的教育卻是用違法偽造行徑，來作為培育的搖籃。

國民黨 民進黨 罷免

延伸閱讀

北捷又發生隨機傷人 蔣萬安下令加強維安、提高見警率

跳過2028拚2032？蔣萬安：做好眼前全力拼市政

影／辦藍不辦綠？ 蔣萬安：民眾關心司法標準是否一致

林濁水預測大罷免北市藍委全 蔣萬安拿最新民調反駁

相關新聞

遭控擋預算阻陽明山滅火 王育敏：松山海豚不適合救災別不懂裝懂

陽明山小油坑發生火燒山事件，台北市議員林亮君稱，藍白擋了3.8億預算，導致不利救災。國民黨立院黨團副書記長王育敏今駁斥，松山機場機棚老舊正在改建，且使用的是連續性預算並未刪凍，此外在松山機場的是海豚直升機，不適合救災，因此才從台中調黑鷹直升機救災，不懂裝懂。

罷團領銜人比納粹手勢 德國在台協會：最強烈的譴責

罷團領銜人宋建梁遭新北地檢約談前，比出納粹敬禮手勢惹議，德國在台協會透過臉書指出，表示最強烈的譴責；我外交部表示，嚴正譴...

TVBS民調／關稅危機下 支持罷綠委超越罷藍委

美國總統川普發起對等關稅新政，是否影響國內「大罷免」進行受關注。TVBS今天公布最新民調顯示，支持罷免國民黨立委為28%...

罷綠委錯誤率高 吳思瑤：國民黨要抗議去圍蔣萬安、侯友宜

雙北多個罷免綠委團體涉不實連署遭檢方調查，遭藍白痛批「民進黨是綠共」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，連署罷免案的罷綠錯誤...

吳釗燮外長時期幕僚涉共諜案 林佳龍：配合司法偵辦

國安會秘書長吳釗燮在外交部時期的幕僚何仁傑涉及共諜案，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。外交部長林佳龍今表示，外交部會配合司法偵辦...

【重磅快評】「何不食肉糜」內閣 郭智輝早起有多苦？

賴清德總統偷偷刪掉的「吃苦當吃補」，彷彿變成經濟部長郭智輝座右銘；他昨天在立法院答詢表示，小時候都睡到8時，但現在6時就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。