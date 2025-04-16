罷綠委錯誤率高 吳思瑤：國民黨要抗議去圍蔣萬安、侯友宜

雙北多個罷免綠委團體涉不實連署遭檢方調查，遭藍白痛批「民進黨是綠共」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，連署罷免案的罷綠錯誤率平均30%、罷藍4%；死亡連署部分罷綠1923件、罷藍12件，相差160倍，且資料是地方政府核對提報，並非中選會，「國民黨要抗議去包圍蔣萬安啊、去找侯友宜啊。」

民進黨團今早開「鬥臭司法也藍白和?! 破壞司法公信只為政治紅利」記者會，吳思瑤表示，藍白一再鬥臭司法，當作政治提款機，請不要破壞國家司法制度，根據民進黨團統計，全台連署罷免案，罷綠罷藍錯誤率30％比4％，相差7.5倍，死亡連署部分則是1923件比12件，相差160倍，所有資料是地方政府核對的，並不是中選會，國民黨要抗議應該要去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜。

至於罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑昨戴納粹臂章應訊，引發討論，國民黨主席朱立倫則說，那只是在反諷民進黨是綠共。吳思瑤強調，新北青年軍昨還公然挺納粹，這種笑話一點也不好笑。吳隨即當場用日文等多國語言說「國民黨不代表台灣。」

民進黨立委林楚茵則批，罷免吳思瑤、李坤城、許智傑的領銜人都有「紅色履歷」，朱立倫真的可悲，國民黨現在只能提出這種人？對極權、威權效忠的人，要把自由民主搞爛，身為主席讓這些人當領銜人，找不存在人間的死人連署。

針對朱立倫帶大軍到北投收罷免吳思瑤連署書，吳思瑤說，拜託國民黨行行好，不要再來北投亂了，國民黨把發動惡罷作為青年有意獲得選舉門票做法，成為年輕人參選踏腳石，是為了栽培年輕人參選，但國民黨的教育卻是用違法偽造行徑，來作為培育的搖籃。