【重磅快評】「何不食肉糜」內閣 郭智輝早起有多苦？

賴清德總統偷偷刪掉的「吃苦當吃補」，彷彿變成經濟部長郭智輝座右銘；他昨天在立法院答詢表示，小時候都睡到8時，但現在6時就要起床，把吃苦當吃補，台灣人不都是這樣嗎？事實上，現在的小學生如果8時到校就算遲到，為何郭智輝小時候可以睡到8時才起床？郭智輝把早起當吃苦，只是加深內閣「何不食肉糜」的印象。

對於網友大酸不知民間疾苦，郭智輝今天表示，「我是民間來的，不會不知道民間疾苦」。問題是，郭大部長與一般人的成長經驗大不同，現在小學生起得比雞早、書本比山高，一般上班族每天6時起床，塞車擠捷運是常態；郭智輝來自民間董事長、出任部會首長，把趕早上7時上班當成苦差事，但他出入有司機專車接送、秘書幕僚貼身服務，外界不清楚的是，郭智輝早起究竟有多苦？

退一步而言，在這個年頭，有班可以上其實算幸福的，美國總統川普宣布對等關稅後，讓許多台灣勞工可能面臨無薪假的壓力，家人熬熬待補，如果家有幼童，可能連上學都成困難；為了吃一口飯，許多人必須靠斜槓兼職或當外送員謀生。郭智輝不知世上苦人多，還把一般人的日常生活當吃苦，謬談「吃苦當吃補」，證明郭智輝與老百姓生活距離太遙遠，難怪民進黨立委曾諷刺他是「外星人部長」，一度對他下封口令。

郭智輝昨天在立法院答詢時還說，吃苦當吃補是鼓勵的話，會吃什麼苦，每個人的程度不同，就像吃藥有人覺得苦、有人覺得甘。國民黨立委葉元之嘲諷，如果部長覺得苦，可以選擇要做或不做；郭智輝則回嘴，「你不會苦，那很好啊！」郭智輝現在每天上班第一件事，可能就是被媒體追問幾時起床，外界才會知道他今天苦不苦？

如果郭智輝的說法成立，賴總統何必偷刪「吃苦當吃補」這段談話，顯然當前時空環境大不同，人民吃土吃苦、部長當成吃補，只會加深社會的相對剝奪感。川普調高關稅，賴總統第一時間快樂高舉「至少我還有音樂」，連副總統蕭美琴也大談潤餅包什麼餡、行政院長卓榮泰則呼籲全民「安心入睡」，網友改編晉惠帝「何不食肉糜」，大酸「賴清德何不玩音樂、蕭美琴何不吃潤餅、卓榮泰何不洗洗睡」，如今可以再加入「郭智輝何不晚起床」。

賴總統不敢說的話，郭智輝卻愈描愈黑，他還引經據典說，「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」；郭大部長的神邏輯，確實讓許多人「寒徹骨」，套一句網路用語形容賴總統的可能感受：「寶寶心裡苦，但寶寶不會說」。換個角度來看，賴總統或許要感謝郭智輝，因為現在各界砲口都鎖定郭，「吃苦當吃補」的苦頭都讓郭智輝一個人吞了。

事實證明，郭智輝非但不知民間疾苦、還不懂苦民所苦，這個「民」不只是人民，可能還包括民進黨。