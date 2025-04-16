林佳龍：台日可在民主供應鏈與非紅供應鏈合作

外交部長林佳龍今（16日）表示，台日關係符合總合外交與「三鏈戰略」，台日同屬印太區域第一島鏈，也能在民主供應鏈和非紅供應鏈合作。

林佳龍出席《從昭和到令和：當代日本的轉變》新書發表會，與前駐日代表、總統府資政謝長廷和日本駐台代表片山和之同台。

林佳龍表示，中國崛起挑戰以規則為基礎的國際秩序，在當前地緣政治挑戰和供應鏈重組的關鍵時刻，期待台日關係能從尊重民主、自由、人權和多元文化的價值外交，到安全上的同盟關係都能全面深化，台日之於維護第一島鏈的和平是不可或缺。

有關台日經濟合作，林佳龍表示，不只是半導體，還包含氫能、無人機、軌道建設、智慧醫療與循環經濟等，可以合作的領域非常多。