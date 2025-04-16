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陸配來台逾30年要繳除籍證明 她聲淚俱下批掌權者：公義在哪？

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬（右一）今天陪同窒礙難行的個案張媽媽（中間藍外衣者），在移民署前開記者會稱政策殺人、迫害兩岸家庭，張媽媽更聲淚俱下怒批「你們是掌權者，公義在哪裡？」記者翁至成／攝影
新黨副秘書長游智彬（右一）今天陪同窒礙難行的個案張媽媽（中間藍外衣者），在移民署前開記者會稱政策殺人、迫害兩岸家庭，張媽媽更聲淚俱下怒批「你們是掌權者，公義在哪裡？」記者翁至成／攝影

移民署上月起大量發函通知在台定居及設有戶籍陸配，3個月內補繳「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台戶籍登記，引發爭議。新黨副秘書長游智彬今天陪同窒礙難行的個案張媽媽，在移民署前開記者會稱政策殺人、迫害兩岸家庭，張媽媽更聲淚俱下怒批「你們是掌權者，公義在哪裡？」

游智彬和新黨青年部副主任譚傳紹、律師王瀚興等人，陪同張媽媽，在移民署前開「官逼民慘，追殺漸凍兒媽媽記者會」記者會，張媽媽現身痛訴說，自己30多年前嫁來台灣，生下女兒「樂樂」，「樂樂」長大後罹患類似漸凍症的罕見疾病，現在退化到24小時要有人照顧，進食更是靠胃造孔，孰料政府不聞不問，還發公文找麻煩，打電話詢問卻被粗魯回覆「3個月不辦好就要驅逐出境」。

張媽媽說自己在2003年4月12日登錄戶籍，那時候確實沒有辦除籍，但大概在2015年左右，因為對岸的父親要來台探親，有把除籍資料給海基會，最後在登機前一刻，雖然因父親身體不舒服沒有來，但「資料都辦理好，當時都有送過資料給移民署，現在卻被要求要補資料」。

張媽媽說，女兒「樂樂」原本1月有褥瘡，好不容易照顧到4月好了可以鬆一口氣，卻收到移民署通知要求補件，「我不知道回上海要辦什麼，我沒有的東西又要證明我沒有，何等荒唐」，聲淚俱下怒批「你們是掌權者，公義在哪裡？」

張媽媽說，她來台灣30多年，自己也忘記自己是陸配的身分，稱「我繳過除籍證明，現在我就是不回去辦」；移民署最後由移民事務組副組長曹顧齡接收陳情書。

對此，移民署回應，相關個案可透過移民署服務專線或電子信箱反映，將兼顧執行之必要性及人道需求，會同陸委會及海基會等機關及單位逐案處理，提供必要協助，現行已有受理機制，並持續接獲民眾反映。

移民署強調，基於兩岸條例第9條之1明定兩岸單一戶籍之法律規範，近期依法陸續通知繳附喪失原籍證明，相關作為均為依法行政。

移民署說，陸委會近期已說明政府初步提出得以「具結方式」替代之四大情況，將持續針對接獲反映的案件態樣，與陸委會滾動研商處置方式，請社會大眾務必放心。

移民署網站已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，公告問答集圖卡、陸委會新聞資料、海基會申辦註銷大陸戶籍公證書流程及諮詢管道等重要資訊，並透過「新住民培力發展資訊網」等多元管道加強宣導，後續若有更新資訊，亦會透過該專區公告民眾周知。

新黨副秘書長游智彬今天陪同窒礙難行的個案張媽媽，在移民署前開記者會稱政策殺人、迫害兩岸家庭，張媽媽更聲淚俱下怒批「你們是掌權者，公義在哪裡？」記者翁至成／攝影
新黨副秘書長游智彬今天陪同窒礙難行的個案張媽媽，在移民署前開記者會稱政策殺人、迫害兩岸家庭，張媽媽更聲淚俱下怒批「你們是掌權者，公義在哪裡？」記者翁至成／攝影

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