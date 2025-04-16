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宣布參選國民黨主席當2028造王者 卓伯源：已傳訊盧秀燕

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
彰化縣前縣長卓伯源今舉行記者會宣布參選國民黨主席，並表示，若當選將擔任專職黨主席，成為造王者，絕不參選2028總統大選。記者鄭媁／攝影
彰化縣前縣長卓伯源今舉行記者會宣布參選國民黨主席，並表示，若當選將擔任專職黨主席，成為造王者，絕不參選2028總統大選。記者鄭媁／攝影

彰化縣前縣長卓伯源今舉行記者會宣布參選國民黨主席，並表示，若當選將擔任專職黨主席，成為造王者，絕不參選2028總統大選。他也說，如果有更優秀、民調最高的同事願意承擔這個責任，他也願意支持。

卓伯源今上午舉行記者會指出，台灣面臨這麼多危機與挑戰，大家活得這麼苦悶，根源就在2024年沒有完成政黨輪替，台獨戰爭黨破壞法治、破壞和平、破壞經濟、破壞大家的未來，國民黨應該檢討，為何有60%以上的民意，身執政15縣市的在野黨，竟沒辦法贏得2024大選，讓人民陷於痛苦之中。

卓伯源說，他參選黨主席針對「民生、經濟、和平、永續」四個主軸提出具體呼籲，包括停止大罷免、讓國家恢復平靜；避免產業繼續外流，把人才、技術根留台灣；揚棄台獨主張、兩岸和平交流對話；以及呼籲民進黨揚棄廢核主張。

卓伯源表示，要讓國家強就是要有監督的力量，要讓執政黨受到監督，在野就要強，因為權力會使人腐敗。他願意承擔任何責任，為了國民黨和國家的未來，他願意接受一切的挑戰。未來若當選國民黨主席，他絕對會做專職黨主席，成為造王者，最大目的就是在2028年完成政黨輪替的未竟之業。

至於宣布參選前是否和台中市長盧秀燕交換意見？卓伯源說，他和盧秀燕是立法院老同事，盧是國民黨優秀菁英人才，在記者會前有傳訊息給她，「國民黨是大家庭，一定會團結一起，因為大家有共同的信念目標。」

卓伯源 國民黨 盧秀燕 記者會

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