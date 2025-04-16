跳過2028拚2032？蔣萬安：做好眼前全力拚市政

北市長蔣萬安日前與民進黨議員簡舒培在議會舌戰，媒體報導，蔣萬安在核心幕僚建議下，已定調跳過2028大選，提前邁向連任之路。蔣萬安今也被問是否堅持不選2028，選2032？他說，一定是把眼前事情做好，全力拚市政。並強調他都是「1天當2天用，1人當10人用」。

蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程受訪，被問及未來大選布局？蔣說，就像今天他來參加捷運北環段動工，這裡可說是最後一塊拼圖的動工典禮，所以團隊全力以赴，只要是為市民爭取最大的權益跟福祉，為北市奠下未來交通發展堅實的基礎，他都是一天當兩天用，一人當十人用。

蔣說，所以在過去這2年多，市府完成了幾乎不可能的任務，南北環段八區段標，在克服了各項的困難挑戰，不管是最難做的，最難標出去的，一一的讓他順利的發包，今天8個區段正式全面進入施工，所以接下來很希望帶給國人所有的民眾更方便便利的交通路網，同時也是全台灣第一個環形的捷運路網。