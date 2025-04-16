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國民黨大罷免連署被重辦 盧秀燕喊話賴清德：萬萬不可

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影／被問是否參選國民黨主席？ 盧秀燕未回應轉身就走

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

有媒體報導，對於國民黨多個縣市黨部發起大罷免活動，卻被檢調機關偵辦，加上國民黨在多項重要議題上被壓著打，認為是國民黨黨主席朱立倫表現不佳，而台中市長盧秀燕已經點頭，表示願意參選下屆黨主席。盧秀燕對此並沒有回答，而是轉身離去。

盧秀燕被視為是國民黨參選下屆總統的熱門人選，上午她參加一項活動接受媒體訪問時，罕見的重炮批評國民黨發起大罷免卻被偵辦一事，還特別點名賴清德總統，認為這有讓外界感覺是執政黨在打壓在野黨，萬萬不可也深深不以為然。

盧秀燕以往都謹守在上班時間不談論政治之事，此次罕見重炮出擊，而且鎖定目標就是身兼民進黨主席的賴清德總統，她離競選總統之路是否已經更為接近，值得外界觀察。

盧秀燕重砲批評國民黨發起大罷免，卻被偵辦。記者黃寅/攝影
盧秀燕重砲批評國民黨發起大罷免，卻被偵辦。記者黃寅/攝影

國民黨 朱立倫 盧秀燕 罷免 賴清德

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