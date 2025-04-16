遭控擋預算阻陽明山滅火 王育敏：松山海豚不適合救災別不懂裝懂

陽明山小油坑發生火燒山事件，台北市議員林亮君稱，藍白擋了3.8億預算，導致不利救災。國民黨立院黨團副書記長王育敏今駁斥，松山機場機棚老舊正在改建，且使用的是連續性預算並未刪凍，此外在松山機場的是海豚直升機，不適合救災，因此才從台中調黑鷹直升機救災，不懂裝懂。

林亮君指控，因藍白擋了3.8億預算，導致救災不力。台北松山機場建棚受阻，陽明山大火使空勤總隊要從台中飛到台北救火。

王育敏說，小油坑發生火災事件，林亮君還在做政治抹黑跟造謠，必須譴責。松山機場機棚是40年老舊機棚，正在改建，現在不能使用，跟業務費一點關係都沒有，而且使用的是連續性的預算，根本也沒有刪凍。

王育敏表示，另外在松山機場的是海豚直升機，不適合山林救災，所以才從台中調黑鷹直升機救災。林亮君不做功課，不懂裝懂。

王育敏指出，其實很多部會的業務費凍結案，送報告就可以解凍，但現在各部會消極以對，不送報告，也不想解凍，不是說缺預算缺錢嗎？為什麼每個部會現在都按兵不動，被下令不送業務費解凍案的報告？如果官員是消極做事情的話，也應該被譴責，自己的預算經費漠不關心，還刻意的不送報告。

王育敏提到，在立院衛環委員會，也有立委質詢何時送出解凍報告，部長不說出什麼時候才要送報告，這是一個很弔詭的現象，嘴巴說缺錢，但解凍案報告卻按兵不動，都不想送出來，這就是想要做政治操作。台灣現在面臨關稅這麼重大的議題，民進黨還在做政治操作，這真的沒必要，浪費大家的時間跟精力。

此外，鏡新聞最新民調顯示，賴清德總統滿意度為49.3%，為自去年7月的調查以來首度跌破五成，卓內閣提880億穩定產業，有51.2%民眾滿意。王育敏對此說，鏡新聞民調顯示出，賴總統的滿意度呈現下降。對於這次編列880億的預算，產業界擔心杯水車薪，所以國民黨的主張是提高更多，相信如果民調去問國民黨主張2000億紓困的話，滿意度應該更高，應該8成。

王育敏強調，只要是對企業有利，對人民有利的事情，國民黨一定全力以赴，都是站在人民跟企業這邊。