雙城論壇變數多 藍：賴清德要兩岸老死不相往來？

雙城論壇今年將邁入第15年，今年舉辦地點移師到上海，不過至今兩市仍未展開前期作業交流，加上兩岸關係等大環境氣氛，恐增添變數。北市國民黨議員認為，不是辦不下去，是時間點問題。民進黨議員則認為，北市被列為軍演目標，本就不該舉辦。民眾黨議員則說，建議積極促成邀請跨黨派議員共同參加，勿成為個人走秀舞台。

國民黨北市議員秦慧珠表示，不是辦不下去，而是時間點的問題，過往的討論都會落在元宵燈會交流，但是今年包含陸方台辦主任、文化局副局長等人來台都被否決，自然沒有當面討論的機會，不會現在通訊發達也能利用通訊聯繫。

秦慧珠也說，不過現在賴清德祭出的17條措施，加上整體的大環境，讓大家動輒得咎，但是反觀賴清德任台南市長食，也曾和上海市長楊雄會談，陳菊擔任高雄市長時也到訪北京、天津、上海等，以前綠營高層都有去過，然而現在卻演變成北市民政委員會到訪上海，就遭到調查局人員問話。

此外，秦慧珠也說，現在面臨「大惡罷」國民黨秘書長黃健庭就到北市國民黨部說今年7、8月可能會面臨到大罷免的投票，屆時緊接著有可能面臨到補選，「這時間點也正巧落在過往雙城論壇舉辦的時間點，今年雙城又是在上海舉辦，因此不太可能做這樣安排。」

不過，秦慧珠也說，去年的雙城就是延期到12月舉辦，雖然現在還沒有討論出時間，但是國內和兩岸情勢複雜，時間點還要在拿捏，「但是蔣萬安在這件事情上不宜、也不會中斷，中斷問題更大，難道要兩岸老死不相往來？而且賴17條也非法令，人民為什麼不能交流。」

民進黨北市議員簡舒培說，本來就不贊成要舉辦雙城論壇，現在中國大陸軍演直接將台北市101、漢口街景當作目標。民進黨北市議員洪健益也說，從頭到尾就是不建議舉辦，當初議會也下了共機共艦擾台等附帶決議，但還是有人失心瘋去向中國大陸朝聖。

洪健益說，不管是現在的中共軍演，就連雙城的MOU每項也幾乎沒有達成，如今中央要以所謂國與國之間交流，地方卻甘願當小弟，這筆舉辦雙城論壇的預算本就該被刪除。

民眾黨北市議員陳宥丞說，越緊張，越要對話。兩岸緊張氛圍，更應該思考唯一官方的交流空間，能否在秉持對等平等的立場，與對岸多點實質互動和跨黨派交流。

陳宥丞說，蔣萬安能在議會殿堂與民進黨籍議員為了意識形態存槍舌戰，也應該在雙城論壇舉辦時，對中方展現相同的對等尊嚴立場和態度。因此建議積極促成邀請跨黨派議員共同參加，並且有實質意義的交流成果，不要讓雙城論壇成為政治提款機或是個人走秀舞台。