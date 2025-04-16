【重磅快評】美國想欠債不還 台灣繼續無怨無悔？

所謂「債多不愁」，意思是當借錢的人借得愈多，反而是債主才要擔心欠錢者不還，美國公債現在就有這種味道。台灣中央銀行持有的外匯存底超過八成買美債，近日傳出美國有意發行百年零息公債，台灣恐怕被迫埋單。行政院長卓榮泰昨天被問到此事時說，「內部有準備，很多選項都列在裡面」，聽來不妙。

倒是央行總裁楊金龍本於專業，說了實話，他表示，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」。如果連美債都倒債的話，當然非常危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價的基礎，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融危機。

先來說說為何台灣央行握有的外匯存底80%以上是美債？簡單來說，廠商從國外打拚賺到美元，錢匯進國內的時候，用美元向央行換成新台幣，所以央行手上就握有大量美元。現金放在手上沒有利息，央行須拿來投資，台灣央行多半拿去買美債。過去美債是安全標的，放在美債無可厚非，重點是比重該放多少。日前央行副總裁朱美麗一度透露92%這個數字，令外界大為吃驚，楊金龍隨即澄清不是92%而是80%以上，但這個比重也比過去高很多。

根據美國財政部的統計，目前台灣是美國國債第11大持有國，規模達2904億美元（約新台幣9.58兆元）。但若以截至2025年2月底，台灣外匯存底約5,775.84億美元，用八成計算，大約是4620億美元投資於美國公債。由於美債收益率近年約在3%至4%區間，台灣外匯存底的整體收益率應接近此範圍，扣除管理成本後實際收益略低。一旦接受零息公債，連這微薄的不到4%的收益都沒了，更別說百年之後，美國政府會不會還本金更難說。

主要國家央行的外匯存底資產配置，通常以流動性、安全性及收益性為原則，主要投資於美國國庫券及其他政府債券，這是多數國家外匯存底的核心資產，因其流動性高且信用風險低。但最近美國總統川普關稅政策翻來覆去，美債不但失去避風港的地位，各國主要央行甚至開始賣美債，引爆信心危機。

台灣央行不像新加坡設立主權基金投資外匯存底，過去經常被詬病太過保守，主因在於台灣外匯存底的管理目標以「維持流動性與資金安全」為首要，強調穩健保值與市場調節功能，避免承擔較高風險。投資美國政府債券，這類資產流動性高、信用風險低，適合用於應對匯率波動和國際支付需求。

但台灣就算不用像如新加坡政府投資公司（GIC）及香港金融管理局，用主權基金的方式進行較積極的資產管理。至少也要參考其他國家考慮多元化配置，包括投資人民幣、加幣、澳幣等貨幣資產，並增加ETF（指數型股票基金）等金融工具。所謂雞蛋不要放在同一個籃子裡，但是台灣現在就是把所有的雞蛋放在同一個籃子裡，既有違專業也有悖常理。