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綠委籲為黨員戴納粹臂章道歉 朱立倫：反諷綠獨裁

中央社／ 台北16日電

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，還戴納粹臂章應訊，引發討論。李坤城今天表示，這是嚴重的國際問題及國際醜聞，宋建樑是國民黨員，呼籲國民黨主席朱立倫出面說明並道歉。

朱立倫上午出席「戰獨裁行動」受訪表示，各種方式都在反諷民進黨的獨裁、惡質的獨裁，今天台灣最新名詞稱民進黨是綠共，大家反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政。

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署。提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑戴納粹符號臂章抵新北檢複訊，檢方今天訊後諭令新台幣8萬元交保，他在交保後離開偵查大樓。

李坤城今天在立法院受訪表示，關於納粹臂章，其實代表著對於人權的迫害及種族歧視，若此事發生在歐洲國家，恐會遭受罰款或刑責，這是非常嚴重的國際問題及國際醜聞；宋建樑是國民黨員，希望朱立倫出面說明、不要切割並且道歉，如果朱立倫不道歉，就表示支持宋建樑的行為。

民進黨立委林俊憲在臉書撰文提及，這已不是政黨競爭的內政問題，而是會延燒到國際的外交問題，希望國民黨誠懇道歉。

國民黨 希特勒 朱立倫 李坤城 民進黨 納粹 罷免

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