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綠指藍白擋預算阻陽明山救火？柳采葳：勿抹黑以為民眾都會傻傻被騙

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
陽明山國家公園小油坑遊憩區14日近中午火燒山，延燒50公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾5小時才撲滅火勢。 圖／聯合報系資料照片
陽明山國家公園小油坑遊憩區14日近中午火燒山，延燒50公頃，上百消防人員加上空勤總隊直升機支援（圖），陸空夾擊耗時逾5小時才撲滅火勢。 圖／聯合報系資料照片

台北陽明山小油坑昨天發生山林火警，空勤總隊從台中清泉崗派遣黑鷹直升機馳援。有綠營議員指因藍白擋3.8億元預算，台北松機建棚受阻，陽明山大火，空勤總隊要從台中飛台北救火。國民黨議員柳采葳今駁斥，空勤在松山機場只有「小海豚」，黑鷹是松指部的軍方直升機，兩者完全不同，勿抹黑藍白，以為民眾都會傻傻被騙。

柳采葳指出，空勤赴小油坑救災竟跟藍白刪預算有關？造謠程度簡直令人啼笑皆非，事實上，民國117年才要完工的建設，現在是要怎麼用？還是民進黨「清德宗」說可以用就可以用呢？

她說，據查，松山機場棚廠廳舍因老舊改建，112年5月動工，預計117年3月完工，114年的今天當然不能使用，這跟業務費完全無關，況且此為連續性預算，根本未刪凍。

柳采葳指出，如果多做功課就會發現，松山機場目前只有海豚直升機，不適合山林救災，因此才從台中調黑鷹直升機來救災，不懂裝懂，不是傻就是壞。

她強調，姑且不論這次凍結的預算與松機工程無關，也請綠營搞清楚，今年總預算早就經總統公告，行政院隨時可以請立院安排專案報告解凍預算，但現在政院為了大罷免要求各部會不送立法院解凍預算，可見行政院實際上一點都不缺錢。

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