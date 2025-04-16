影／陳菊腦中風住高醫療養 柯建銘低調探望未見今發文「心惆悵」

監察院長陳菊因治療腦血管阻塞在高醫住院、復健中，除了前總統蔡英文、副總統蕭美琴前往探病，高雄市長陳其邁、立院黨團總召柯建銘也低調探望。陳其邁今天上午受訪吐露陳菊在復健等各方病情評估下，都往健康恢復狀況邁進。

陳菊去年底在高醫手術切除腎臟腫瘤，又發生腦血管阻塞住院治療中，對於陳菊病情，家屬及院方保密到家，所幸住院迄今逾4個月，陳菊病情朝正向發展，今年3月中已從加護病房移出，目前住進高醫自費的國際病房。

據了解，陳菊在加護病房療養時，陳其邁已低調探望。陳其邁今天表示，隨時都有跟高醫聯絡，陳菊院長手術後復原情況順利、健康良好，目前逐漸康復、也在復健，陳院長這幾個月來除在復健在各方的病情評估，都往健康恢復狀況邁進，一起祝福早日恢復健康。

民進黨立院黨團總召柯建銘今天凌晨在臉書發文，15日下午4時到高醫探望正在住院的陳菊「到高雄探望菊姐未見，心有惆悵，戚戚感…」，似未見到病榻中的陳菊，於是寫下「知道妳生病，大家都很關心，但消息有限」，日前從媒體得知蔡前總統來看妳，做為一個晚輩，又是長期戰友，民進黨是我們共同努力的戰地園區。

柯建銘指出，他知道陳菊當監察院長後，最大的遺憾是須中立，也知道陳菊對立院亂象的無奈，「當戰士失去戰場又見國事紛亂，藍白賣台亡國，心急如焚是院長心情」，當他腳三度開刀，陳菊來探望，言語中對立法院亂象不滿有奈何之感。

柯建銘稱呼「菊姐」表示，妳一輩子為台灣付出，為理想正義而戰又勇於提攜後輩，對理想的堅持是所有台灣人景仰之處，一生艱難，但又精彩，台灣我會用盡一切力量去保護。