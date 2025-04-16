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麗山高中教師不當處罰學生 監院糾正北市教育局、校方

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
麗山高中教師不當處罰學生，監院糾正北市教育局、校方。圖／聯合報系資料照片
麗山高中教師不當處罰學生，監院糾正北市教育局、校方。圖／聯合報系資料照片

監察委員葉大華今天表示，台北市麗山高中A師處罰數名講髒話學生，對窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資作為訴訟案件之用。該校對A師不當管教及霸凌學生之調查程序，涉有因應小組委員球員兼裁判及調查程序中召開修復式會議之爭議、教育局督導不周，監察院糾正台北市政府教育局及麗山高中。

葉大華指出，麗山高中A師2020年11、12月間，於教室內陸續處罰講髒話之數名學生拉下口罩，對著窗外大喊自己的姓名，並大聲罵出不雅字眼等不當管教情事，有相關影音畫面可稽。A師實已涉及強迫學生行「公然侮辱」之管教行為，屬「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」附表所列之違法管教措施，侵害學生人格權。

葉大華說，事發時該校已有該校教職人員知悉並前往查看，卻未進行校安通報與處理，後經家長檢舉該校方通報及啟動調查。事後台北市教育局未本於權責，依法督導、釐清麗山高中調查本案現場處理人員身分、處理經過、通報責任及A師違失行為，竟以「未有學生舉報及承認有人罵不雅字眼，無法得知發生何事，也無法進行校安通報」等顯與事實未符之內容搪塞回應陳情人，招致陳情家長續訴不斷，有違失。

葉大華表示，麗山高中處理A師對生校園霸凌事件，按當時適用之校園霸凌防制準則，該校以因應小組之外部委員E、F、G等3人同時兼任該案「調查小組委員」，雖無違法，卻因該3名委員後續須審查自身撰寫的調查報告，球員兼裁判的調查結果是否能公正客觀不無疑義。教育部應就本案因應小組委員兼任調查委員，及調查程序中召開修復式會議之角色衝突與召開時機等問題，同台北市政府及所屬檢討改進。

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