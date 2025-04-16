嗆告簡舒培 羅智強：要讓造謠者「法院跑不完」

國民黨立委羅智強今日公開宣布，他將提告民進黨台北市議員簡舒培。他嗆簡，「不要以為檢察官可以護航你，我會採取自訴。台灣的法官，雖然有綠的，但也有秉公中立的法官。我就讓你去賭睹看，遇到秉公中立的法官，你就等著坐牢。」

簡舒培指控，羅智強宣布參選桃園市長開設的政治獻金專戶，該戶募款超過1431萬，但僅一個月的競選支出，就超過1443萬，且其中近千萬元，都給了特定設計顧問公司。

羅智強今表示，他將再告簡舒培，總刑期十年起跳。為什麼很多人面對民進黨的造謠卻束手無策？答案很簡單，因為檢察官根本不辦，民進黨掌控檢調，檢察官對於綠營造謠者往往「不動如山」，不起訴成了護航的代名詞。而我們向檢察官提告造謠者，卻只能眼睜睜看著真相被埋沒、正義無法伸張。造謠者也因此肆無忌憚，反正檢調自己人，一定會護航

羅智強並強調，他決定採取「多管齊下、全面反制」的訴訟策略，有的案件走告發；有的案件提告訴；能自訴的直接自訴，繞過綠色檢調東廠；能提民事求償的，也一案都不放過；有些案子，甚至會等到「政黨輪替後」，檢察官恢復中立，不再聽命民進黨後，再來一一算帳。

羅智強說，他要讓造謠者們猜不到，他會從哪個方向出手，「你敢造一個謠，我就告你」。再搭配「謝長廷的時效屆滿前提告法」，謝曾在「大阪處長被逼死案」用這個訴訟策略告他，雖然最後謝都輸，但也讓他跑了好幾年法院，出庭出不完。換言之，他不一定會馬上提告，會等半年、一年、甚至快到時效屆滿再提；第一位要承擔責任的，就是簡舒培。

羅智強表示，簡舒培指控他將政治獻金轉入他成立的基金會，完全是子虛烏有、蓄意抹黑。法律對策是先提自訴誹謗罪或意圖使人被罷免，不經檢察官，直接進法院；如果自訴被駁回，則進入第二步驟。如果自訴成立，則不提告，若自訴不成立，則時效將屆時（也許半年、也許一年），提告意圖使人被罷免罪（選罷法第104條），屬重罪，最重五年徒刑；再等到民事求償的兩年時效將屆時，提出名譽損害賠償訴訟。

羅智強也說，簡舒培誣指他在參選桃園市長時，利用政治獻金請由他基金會董事負責的公司打選戰。但事實上，該人早已非董事；即使仍為董事，法律也未禁止接案。法律對策為，刑事部分慢慢告，民事部分慢慢告。

羅智強嗆，「我要告訴簡舒培，妳不要以為檢察官可以護航你，我會採取自訴。台灣的法官，雖然有綠的，但也有秉公中立的法官。我就讓你去賭睹看，遇到秉公中立的法官，你就等著坐牢。」

羅智強總結，這就是他對簡舒培的回擊方式。兩則謠言，最重可判十年徒刑。歡迎她繼續造謠，刑期他幫她算好。他要的不只是為自己討回公道，更是為所有遭到綠營抹黑的在野黨人伸張正義。他要讓造謠者們，「法院跑不完」。