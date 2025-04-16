鏡民調／關稅衝擊 賴、卓不滿意度雙雙攀高5.2個百分點

「鏡新聞」今天公布最新民調指出，賴清德總統滿意度為49.3%，是自去年7月的調查以來首度跌破五成，行政院卓榮泰滿意度反倒微升1.3個百分點，不過，兩人不滿意度卻呈現大幅攀升，都提高5.2個百分點。

民調指出，美國總統川普日前宣布全球對等關稅，造成全球經濟局勢劇烈波動，台灣亦受劇烈影響，對於賴清德總統施政滿意度，49.3%的民眾表示滿意（17.9%非常滿意、31.4%還算滿意）、37.8%民眾表示不滿意（17.8%不太滿意、20.0%非常不滿意）、12.9%未表態。

行政院長卓榮所領導的內閣團隊滿意度調查，則有43.5%的民眾表示滿意（13.6%非常滿意、29.9%還算滿意）、39.5%民眾表示不滿意（21.1%不太滿意、18.4%非常不滿意）、17.0%未表態。

和上回2月9日民調相比，賴清德滿意度微降1.6個百分點，卓榮泰微升1.3個百分點，大致持平。不滿意度則出現較大變化，賴清德不滿意度從32.6%上升至37.8%，上升5.2個百分點；卓榮泰不滿意度也由34.3%上升至39.5%，同樣上升5.2個百分點。