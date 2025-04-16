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鏡民調／關稅衝擊 賴、卓不滿意度雙雙攀高5.2個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統與行政院長卓榮泰不滿意度雙雙攀升。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統與行政院長卓榮泰不滿意度雙雙攀升。圖／聯合報系資料照片

「鏡新聞」今天公布最新民調指出，賴清德總統滿意度為49.3%，是自去年7月的調查以來首度跌破五成，行政院卓榮泰滿意度反倒微升1.3個百分點，不過，兩人不滿意度卻呈現大幅攀升，都提高5.2個百分點。

民調指出，美國總統川普日前宣布全球對等關稅，造成全球經濟局勢劇烈波動，台灣亦受劇烈影響，對於賴清德總統施政滿意度，49.3%的民眾表示滿意（17.9%非常滿意、31.4%還算滿意）、37.8%民眾表示不滿意（17.8%不太滿意、20.0%非常不滿意）、12.9%未表態。

行政院長卓榮所領導的內閣團隊滿意度調查，則有43.5%的民眾表示滿意（13.6%非常滿意、29.9%還算滿意）、39.5%民眾表示不滿意（21.1%不太滿意、18.4%非常不滿意）、17.0%未表態。

和上回2月9日民調相比，賴清德滿意度微降1.6個百分點，卓榮泰微升1.3個百分點，大致持平。不滿意度則出現較大變化，賴清德不滿意度從32.6%上升至37.8%，上升5.2個百分點；卓榮泰不滿意度也由34.3%上升至39.5%，同樣上升5.2個百分點。

該份民調委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。4月13日調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本市話579人、手機544人，共1123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。經費來源為鏡電視。

賴清德不滿意度從32.6%上升至37.8%，上升5.2個百分點。圖／取自鏡新聞
賴清德不滿意度從32.6%上升至37.8%，上升5.2個百分點。圖／取自鏡新聞

卓榮泰 民調 行政院 賴清德

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