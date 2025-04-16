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立院國發基金調查委員會 國發會提九項改革

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國發會主委劉鏡清（右）。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清（右）。圖／聯合報系資料照片

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天開會，國發會書面報告提出9項改革，包括強化投資審查機制及加強投資後管理措施等。

國發會表示，國發基金轉投資37家事業投資狀況，上市櫃及興櫃公司共15家，9家投資獲利，6家投資虧損，累計投資196.69億元，已回收198.26億元，持股市值499.26億元，投資獲利500.83億元。投資未上市櫃公司共22家。

國發會指出，國發基金為強化投資審議品質及投後管理效能，去年6月開始推動精進投資管理措施，並持續滾動修正檢討，具體措施包含慎選投資標的；強化審議品質；優化投資協議書；修正投資事業管理分類；增建風險預警指標；定期檢討轉投資事業營運情形；透過董事會與股東會強化投後管理；爭取設立投資後管理專責部門；精進退場機制適時停損等九大措施。

國發會表示，國發基金未來仍將依據設立宗旨，持續投資於增加產業效益或改善產業結構之重要事業，以協助促進國內產業發展，同時加強轉投資事業監督管理，協助轉投資事業強化公司治理及改善營運狀況，並持續積極落實退場機制，適時辦理釋股作業，以提升國發基金投資效益。

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相對而言，一人行事多少參雜賭徒性格，因為風險只需少數人負擔，但隨著影響人越多，越會趨於全盤考量。例如在商界，常出現即便個人破產，但家人還能保全生活品質情況，更不用說沒有國哪有家，國家領導決定關乎千萬人幸福，更多是斟酌再三，要向歷史負責。然而，最近民進黨關於投資「脫中入北」的炒作，卻讓人看到決策者賭徒性格，輕率地梭哈護國神山，乃至於中華民國的國運。

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