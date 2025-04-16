立院國發基金調查委員會 國發會提九項改革
立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天開會，國發會書面報告提出9項改革，包括強化投資審查機制及加強投資後管理措施等。
國發會表示，國發基金轉投資37家事業投資狀況，上市櫃及興櫃公司共15家，9家投資獲利，6家投資虧損，累計投資196.69億元，已回收198.26億元，持股市值499.26億元，投資獲利500.83億元。投資未上市櫃公司共22家。
國發會指出，國發基金為強化投資審議品質及投後管理效能，去年6月開始推動精進投資管理措施，並持續滾動修正檢討，具體措施包含慎選投資標的；強化審議品質；優化投資協議書；修正投資事業管理分類；增建風險預警指標；定期檢討轉投資事業營運情形；透過董事會與股東會強化投後管理；爭取設立投資後管理專責部門；精進退場機制適時停損等九大措施。
國發會表示，國發基金未來仍將依據設立宗旨，持續投資於增加產業效益或改善產業結構之重要事業，以協助促進國內產業發展，同時加強轉投資事業監督管理，協助轉投資事業強化公司治理及改善營運狀況，並持續積極落實退場機制，適時辦理釋股作業，以提升國發基金投資效益。
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