立院國發基金調查委員會 國發會提九項改革

相對而言，一人行事多少參雜賭徒性格，因為風險只需少數人負擔，但隨著影響人越多，越會趨於全盤考量。例如在商界，常出現即便個人破產，但家人還能保全生活品質情況，更不用說沒有國哪有家，國家領導決定關乎千萬人幸福，更多是斟酌再三，要向歷史負責。然而，最近民進黨關於投資「脫中入北」的炒作，卻讓人看到決策者賭徒性格，輕率地梭哈護國神山，乃至於中華民國的國運。

2025-04-16 07:31