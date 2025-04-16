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賴總統：中共網攻 每天240萬次

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統（左）昨出席台灣資安大會，與美國在台協會處長谷立言握手致意。記者曾吉松／攝影
賴清德總統（左）昨出席台灣資安大會，與美國在台協會處長谷立言握手致意。記者曾吉松／攝影

賴清德總統昨在台灣資安大會表示，以去年為例，政府網際服務每天受侵擾達兩百四十萬次，是前年的兩倍；過去幾個月來，台灣醫院、學校和上市櫃公司接連遭到CrazyHunter勒索軟體攻擊，已確認是中國駭客所為，在在顯示台灣遭網路駭客侵擾的狀況愈來愈嚴峻。

賴總統表示，上個月他提出十七項國安因應策略，要求主管機關採取積極有效作為，防止惡意攻擊者透過網路、應用程式、ＡＩ等工具，危害台灣資安環境。

同樣出席資安大會的美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言也提到，二○二三年上半年，亞太地區面網路惡意攻擊達四千一百廿億次，其中五十五％針對台灣，共兩千兩百四十八億次，即台灣每秒鐘遭遇一．五萬次攻擊。

網路 谷立言 資安 賴清德 駭客

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