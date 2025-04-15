全球關稅慌 綠只在意罷免 學者酸：台灣根本世外桃源

美國關稅政策衝擊全球，淡江大學財務金融系教授聶建中今日表示，執政黨根本不懂美國總統川普，就急著把籌碼交出去。清華大學兼任助理教授何志勇也說，全世界都忙於應付關稅，只有台灣在搞大罷免，根本「世外桃源」。

國民黨前立委陳學聖、何志勇和聶建中今在直播節目「志聖鮮思」，討論川普關稅與北檢約談罷綠團體議題。

聶建中表示，關稅戰就是一個嚇人的工具，以達到川普多元化的目的。川普多元化目標有二，一為賺一點錢；二為吸引全球重要製造業赴美，尤其是最高階的科技一定要掌握在美國手中，如此才能稱霸世界。尤其消費性電子產品乃至於先進軍事科技都需要的高階晶圓，美國一定要掌握整個供應鏈的生產製造。因此關稅的數字其實一點都不重要。

聶建中說，近期美國多次提台積電，甚至揚言因台積電出口晶片給華為而要罰十億美金；此外，即使台積電已承諾要投資美國1000億美元，卻仍傳言要課100%晶片關稅。要了解川普背後的行事邏輯，我方擁有台積電跟其供應鏈的生態系統做為籌碼，但現在什麼都沒談，就急著把籌碼交出去，恐怕已無籌碼。

聶建中表示，雖然現在美國對中國大陸課145%關稅，但其實美國的消費市場很大程度仍由中國大陸生產供應，沒有中國大陸的話，美國還是很難過下去。川普一定要玩怪招，否則直球對決會輸。

聶建中也不否認，中國大陸確實有內憂，尤其房地產市場問題。但大陸仍然有底氣，大陸市場大、人很多，內需消費仍然存在、科技力量全球有目共睹，然而執政黨為了反陸，硬把大陸描述得很差，欺騙年輕人建立錯誤的世界觀。甚至藉對岸威脅強調只要聽美國人的話，美國就會保護台灣，實在令人擔憂。

聶建中表示，中國大陸目前正積極就RCEP來談經貿合作，例如近期跟越南、印尼領導人會面，以轉移關稅風險。這些國家積極跟美國談，川普卻說「Kiss my ass」，讓這些國家情何以堪？這些國家目前在美國跟中國大陸之間平衡，北京也抓時間積極跟東協、日韓、中東等國家談合作，未來動向值得觀察。

何志勇說，最近10年美國貿易夥伴中，台灣緩步成長，目前美國3.6%進口來自台灣；而中國大陸原本一直都佔美國進口市場20%以上。2007年美國財經記者邦喬妮（Sara Bongiorni）出版「沒有中國製造的一年」一書，她坦承當時無法在拒絕使用「中國製造」東西的條件下，能在美國生活上一年。

何志勇續指，直到2019年，中國大陸占美國進口市場比重跌破兩成，現在僅剩13.4%。其餘過剩產能，中國大陸尚有22個自由貿易協定（FTA）可以消化，台灣僅存的ECFA也只剩框架，毫無面對關稅威脅的底氣。現在全球都在應付關稅，台灣卻在搞大罷免，美其名台灣是世外桃源，但其實就是狀況外。

陳學聖認為，現在台灣法務聽行政指揮，導致「辦藍不辦綠」，且交保條件也差很多，例如立法院前院長游錫堃的助理涉共諜案，只要20萬交保，罷綠的公民團體人士卻要50萬。北檢從台南辦到花蓮、新北，會不會下一個就辦國民黨黨部？罷免吳沛憶團體的召集人、領銜人劉思吟、李孝亮說「恐被收押，但不屈服」，上次國民黨有這個精神的年輕人已經是辛亥革命。中正萬華是他的老選區，民進黨欺人太甚，自己一定會竭盡所能幫忙他們。