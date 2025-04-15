快訊

康和證券爆掏空 創辦人鄭國華父子、胞弟移送北檢

全球關稅慌 綠只在意罷免 學者酸：台灣根本世外桃源

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
淡江大學財務金融系教授聶建中今在「志聖鮮思」表示，執政黨根本不懂美國總統川普，就急著把籌碼交出去。清華大學兼任助理教授何志勇也說，全世界都忙於應付關稅，只有台灣在搞大罷免，根本「世外桃源」。圖／「志聖鮮思」提供
淡江大學財務金融系教授聶建中今在「志聖鮮思」表示，執政黨根本不懂美國總統川普，就急著把籌碼交出去。清華大學兼任助理教授何志勇也說，全世界都忙於應付關稅，只有台灣在搞大罷免，根本「世外桃源」。圖／「志聖鮮思」提供

美國關稅政策衝擊全球，淡江大學財務金融系教授聶建中今日表示，執政黨根本不懂美國總統川普，就急著把籌碼交出去。清華大學兼任助理教授何志勇也說，全世界都忙於應付關稅，只有台灣在搞大罷免，根本「世外桃源」。

國民黨前立委陳學聖、何志勇和聶建中今在直播節目「志聖鮮思」，討論川普關稅與北檢約談罷綠團體議題。

聶建中表示，關稅戰就是一個嚇人的工具，以達到川普多元化的目的。川普多元化目標有二，一為賺一點錢；二為吸引全球重要製造業赴美，尤其是最高階的科技一定要掌握在美國手中，如此才能稱霸世界。尤其消費性電子產品乃至於先進軍事科技都需要的高階晶圓，美國一定要掌握整個供應鏈的生產製造。因此關稅的數字其實一點都不重要。

聶建中說，近期美國多次提台積電，甚至揚言因台積電出口晶片給華為而要罰十億美金；此外，即使台積電已承諾要投資美國1000億美元，卻仍傳言要課100%晶片關稅。要了解川普背後的行事邏輯，我方擁有台積電跟其供應鏈的生態系統做為籌碼，但現在什麼都沒談，就急著把籌碼交出去，恐怕已無籌碼。

聶建中表示，雖然現在美國對中國大陸課145%關稅，但其實美國的消費市場很大程度仍由中國大陸生產供應，沒有中國大陸的話，美國還是很難過下去。川普一定要玩怪招，否則直球對決會輸。

聶建中也不否認，中國大陸確實有內憂，尤其房地產市場問題。但大陸仍然有底氣，大陸市場大、人很多，內需消費仍然存在、科技力量全球有目共睹，然而執政黨為了反陸，硬把大陸描述得很差，欺騙年輕人建立錯誤的世界觀。甚至藉對岸威脅強調只要聽美國人的話，美國就會保護台灣，實在令人擔憂。

聶建中表示，中國大陸目前正積極就RCEP來談經貿合作，例如近期跟越南、印尼領導人會面，以轉移關稅風險。這些國家積極跟美國談，川普卻說「Kiss my ass」，讓這些國家情何以堪？這些國家目前在美國跟中國大陸之間平衡，北京也抓時間積極跟東協、日韓、中東等國家談合作，未來動向值得觀察。

何志勇說，最近10年美國貿易夥伴中，台灣緩步成長，目前美國3.6%進口來自台灣；而中國大陸原本一直都佔美國進口市場20%以上。2007年美國財經記者邦喬妮（Sara Bongiorni）出版「沒有中國製造的一年」一書，她坦承當時無法在拒絕使用「中國製造」東西的條件下，能在美國生活上一年。

何志勇續指，直到2019年，中國大陸占美國進口市場比重跌破兩成，現在僅剩13.4%。其餘過剩產能，中國大陸尚有22個自由貿易協定（FTA）可以消化，台灣僅存的ECFA也只剩框架，毫無面對關稅威脅的底氣。現在全球都在應付關稅，台灣卻在搞大罷免，美其名台灣是世外桃源，但其實就是狀況外。

陳學聖認為，現在台灣法務聽行政指揮，導致「辦藍不辦綠」，且交保條件也差很多，例如立法院前院長游錫堃的助理涉共諜案，只要20萬交保，罷綠的公民團體人士卻要50萬。北檢從台南辦到花蓮、新北，會不會下一個就辦國民黨黨部？罷免吳沛憶團體的召集人、領銜人劉思吟、李孝亮說「恐被收押，但不屈服」，上次國民黨有這個精神的年輕人已經是辛亥革命。中正萬華是他的老選區，民進黨欺人太甚，自己一定會竭盡所能幫忙他們。

建中 美國

延伸閱讀

川普半導體關稅調查 涵蓋晶圓、製造設備及下游產品

川普害全球股市大跌 大陸富豪為何反而更有錢了？

川普對台灣半導體關稅輕輕放下？ 前經長王美花這麼說

遭白宮算計？密西根州長疑不滿與川普同框 尷尬拿文件擋臉全被拍

相關新聞

【即時短評】大偵查助攻大罷免 檢察官用力過頭變打手

「大罷免」在各地連署，罷免藍綠立委目前戰況為「卅五比十五」，中選會表示共四十一件有違法行為，均向檢方告發並移送。按理說，...

全球關稅慌 綠只在意罷免 學者酸：台灣根本世外桃源

美國關稅政策衝擊全球，淡江大學財務金融系教授聶建中今日表示，執政黨根本不懂美國總統川普，就急著把籌碼交出去。清華大學兼任...

美前副國務卿阿米塔吉逝世 蔡英文：對台美關係貢獻將永遠被記得

美國前副國務卿阿米塔吉逝世，前總統蔡英文今天說，阿米塔吉對台美關係與印太區域安全的貢獻，將永遠被記得；他對台灣的支持與努...

立委提修法增訂國定假日 卓揆：須經科學評估

台灣去年的年總工時為2030.4小時，立委提案明定國定假日，行政院長卓榮泰今在立法院答詢表示「我們有我們的想法」，要放七...

「去年就該成行」王定宇揭立院朝野團 4月28日至5月2日訪華府

擔任立法院台美國會議員聯誼會共同會長的民進黨立委王定宇今天表示，由聯誼會組成的訪美團將於4月28日至5月2日到美國華府訪...

賴總統跨7035公里送學童洞洞鞋 吐瓦魯副總理致謝

總統賴清德去年出訪吐瓦魯，注意到許多孩子赤腳或穿著夾腳拖，賴總統回台後，特別挑選MIT的洞洞鞋送給孩子們，這份跨越703...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。