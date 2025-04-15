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美前副國務卿阿米塔吉逝世 蔡英文：對台美關係貢獻將永遠被記得

中央社／ 台北15日電
美國前副國務卿阿米塔吉逝世，前總統蔡英文表示，阿米塔吉對台美關係與印太區域安全的貢獻，將永遠被記得。圖／取自蔡英文臉書
美國前副國務卿阿米塔吉逝世，前總統蔡英文表示，阿米塔吉對台美關係與印太區域安全的貢獻，將永遠被記得。圖／取自蔡英文臉書

美國前副國務卿阿米塔吉逝世，前總統蔡英文今天說，阿米塔吉對台美關係與印太區域安全的貢獻，將永遠被記得；他對台灣的支持與努力，也會一直留在台灣人民的心中。

阿米塔吉國際團隊表示，阿米塔吉4月13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。阿米塔吉立場友台，曾訪台慶賀總統賴清德就職，並於之後受訪強調，他此行就是讓台灣知道美國兩黨對台灣民主的支持。

蔡英文晚間透過臉書指出，阿米塔吉（Richard Armitage）是一位有原則、有溫度的外交官，他堅定支持台海和平及民主自由，是台灣的好朋友。

蔡英文說，她永遠記得，2015年訪問美國時，阿米塔吉的熱情接待。他曾出席過她的就職典禮，也多次訪問台灣，積極推動全球民主夥伴之間的交流合作。

蔡英文指出，這些年來，每次與阿米塔吉見面，都深刻感受到他對民主自由的堅持，以及對台灣真摯的情誼，「得知他離開的消息，我感到難過與不捨。」

她說，阿米塔吉對台美關係與印太區域安全的貢獻，將永遠被記得，他對台灣的支持與努力，也會一直留在台灣人民的心中。「謝謝你，阿米塔吉先生，我們永遠懷念你。」

台美關係 美國 蔡英文

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