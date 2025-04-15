紐西蘭跨黨派議員團午宴 林佳龍：共促區域安全繁榮
紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」團訪台，外交部長林佳龍今天午宴時表示，台紐交流持續穩健成長，感謝紐西蘭多次重申台海和平至關重要，將持續攜手促進區域安全與繁榮發展。
外交部晚間外交部長林佳龍今天午宴紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪問團，表達政府的誠摯歡迎，並感謝紐西蘭國會對台灣長期堅定的跨黨派支持。
林佳龍強調，台灣與紐西蘭共享自由、民主與人權價值，雙邊經貿投資、文化及原民交流在「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）架構下持續穩健成長。
林佳龍也肯定，面對印太區域極權勢力擴張，感謝紐西蘭多次重申台海和平穩定至關重要，並且堅定支持台灣參與國際社會。未來兩國將持續攜手促進區域安全與繁榮發展。
首席團長、國家黨大黨鞭史密斯（Stuart Smith）說，2015年首次訪台，如今再次來訪，見證台灣十年來政治與經濟發展。台紐兩國都追求自由貿易及守護普世價值，目前各國面臨地緣政治及貿易障礙挑戰，此時就共同關切議題交換意見，對紐西蘭因應世界變局尤其重要。
共同團長勞工黨尤齊力（Tangi Utikere）則指出，此行有助紐西蘭國會瞭解當前台紐關係現況，並借鏡台灣經驗，讓彼此發展更加成功。
外交部表示，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」於2023年成立，去年曾籌組跨黨派議員團訪台。這次訪團於13日至18日在台灣期間也將晉見賴總統、拜會相關政府單位並參訪政經文化建設，持續深化台紐夥伴關係。
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