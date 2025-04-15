立委提修法增訂國定假日 卓揆：須經科學評估

台灣去年的年總工時為2030.4小時，立委提案明定國定假日，行政院長卓榮泰今在立法院答詢表示「我們有我們的想法」，要放七天、五天或幾天，對國內產業影響、對勞工工時降低多少？都要經過科學評估。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，台灣近三年工時不斷增加，已成為過勞之島；台灣與日、韓法定工時一樣是單周40小時，但日韓的國定假日分別是16與15天，都比台灣的12天多。

楊瓊瓔表示，民進黨號稱與勞工勞團站在一起，但推動勞基法修惡、砍掉七天假，勞工低薪又過勞，政府還是裝作沒看到，由在野黨來提醒執政第九年、號稱要支持勞工的民進黨，不覺諷刺？

卓榮泰答詢表示，七天假並不是砍掉，是實施周休二日之後，在前總統馬英九時就這樣設定，所以沒有砍掉的問題；現在大家評估在社會經濟進步的狀況下，有人提出各種休假方式，但這跟七天假截然不相干，如果把部分工時也算在內，工時其實是沒那麼長的。

勞動部長洪申翰表示，台灣的工時問題確實有改善空間，這幾年政府很努力希望提高薪資，提高薪資跟降低工時也有關聯，讓一些勞工可能不會因薪資過低被迫加班；政府這幾年一直提升基本工資，也會提出薪資透明化的作法，有助於實質薪資的提升；他也坦言還不夠，從勞動部的角度，國定假日是有討論空間的。

楊瓊瓔表示，她和國民黨立委有提案修法，至少要還勞工五天假，現在法案已送出委員會待朝野協商，行政院是否支持、或提出自己的修法版本？

卓揆表示，國定假日如何定義，不要跟七天假混為一談，「我們有我們的想法」。馬英九說過，實施周休二日就沒有所謂七天假，不要混為一談，「七天或五天或幾天，對國內產業影響多少、對勞工工時降低多少，要經過科學評估。」