「去年就該成行」王定宇揭立院朝野團 4月28日至5月2日訪華府

擔任立法院台美國會議員聯誼會共同會長的民進黨立委王定宇今天表示，由聯誼會組成的訪美團將於4月28日至5月2日到美國華府訪問，主要拜訪軍事外交委員會的參眾議員，也會與華府決策圈比較密切的智庫進行意見溝通。

王定宇14日在臉書撰文，揭露台美國會議員聯誼會暨立法院外交及國防委員會訪美團報名名單，包括民進黨立委王定宇、沈伯洋、邱議瑩、郭昱晴、羅美玲、林楚茵、張雅琳、范雲，以及國民黨立委江啟臣（立法院副院長）、翁曉玲、陳永康、許宇甄、盧縣一、呂玉玲、張嘉郡、羅廷瑋，以及台灣民眾黨立委張啓楷。

王定宇今天在媒體群組透過影片說明，之前有說過，訪美團去年就該成行，但去年因為美國大選，因此延到今年，而今年1月有美國總統就職典禮，因此以就職團為優先，2月則是卡到台灣過年，加上立法院3月開議後事務繁忙，因此訪美的時間原本就計畫落在4月跟5月。

王定宇說，現在剛好遇到美國啟動對等關稅等重大議題，讓訪美團更加盡速確定訪美時間，4月28日至5月2日要到美國華府訪問，目前報名的立委3黨都有，非常踴躍，但最後是否有所增減，尊重各報名立委的想法。

至於訪美行程安排，王定宇說，美國國會議員目前都在審查預算，因此會在華府，這方便訪美團的拜訪，目前會以軍事外交委員會的參、眾議員為主，至於行政部門還在安排中，也會選擇跟目前華府決策圈比較密切的智庫進行相關意見的溝通。雖然訪美團訪美的時間短，但希望能達成國會交流、台美情誼的互動，期盼對於台灣的外交及台灣在國際處境上，能盡一份心力。