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卓榮泰：財劃法對中央有不良影響 地方補助將重計算

中央社／ 台北15日電

立法院三讀通過藍白版的財政收支劃分法，中央財源大幅減少，民進黨立委陳秀寳今天質詢行政院卓榮泰時，憂心地方建設因經費短缺而延宕。卓榮泰說明，財劃法對中央財政現已發生比較大的不良影響，核定案現已全部收回，就對地方補助能量與時程重新計算、分配。

卓榮泰下午繼續率行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

陳秀寳質詢時，關切選區的彰化美港公路高架化工程，已經延宕多時，鄉親期待很久，也很著急，擔心時程一拖延，計畫恐將生變。藍白聯手通過的財劃法，將中央的28%經費撥給地方，中央補助經費減少，計畫會不會因此生變。

卓榮泰說明，財政收支劃分法對中央的財政，真的是發生比較大的一些不良影響，行政院當然還要尋求憲法上的救濟，正在研議當中，若照目前的這個現狀，或許大家以為對今年沒有影響，但是明年一定產生影響。

卓榮泰表示，若對地方補助是跨年度，是連續性的，今年做了補助，明年沒有補助，地方也很難在一時間完全適應。所以對很多核定案，現在是全部收回來重新計算，對地方補助的能量與時程如何做分配，跟地方如何做分攤。

卓榮泰 行政院 財劃法 陳秀寳

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