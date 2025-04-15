快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

美前副國務卿阿米塔吉辭世 林佳龍悼念堅定挺台的老友

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）辭世，外交部長林佳龍15日透過社群平台表示，接獲消息深感不捨、內心充滿無限懷念。林佳龍說，總統賴清德也公開發文感謝阿米塔吉對台美關係的重大貢獻，以及對台灣民主的堅定支持，他已指示駐美代表處向阿米塔吉的家屬表達我國政府及人民的弔念與慰問，「對台灣而言，阿米塔吉不僅是國際友人，而是一路相挺的老朋友」。

林佳龍指出，阿米塔吉長年於美國雷根、老布希與小布希總統任內擔任國安與外交領域的重要職位，始終致力於推動美國對亞太地區的承諾。他堅信，台灣的民主不僅是台灣人民的驕傲，更是全世界的希望，除了在政策上積極支持台灣，更以實際行動表達支持。

林佳龍提及，阿米塔吉的政治歷程中有一段特別深刻的故事。1975年越戰結束、西貢淪陷，當時年僅29歲的阿米塔吉奉命協助撤出南越海軍艦艇，當美軍與南越艦隊會合時，卻意外發現數艘載有 3 萬名越南難民的商船與漁船隨行。阿米塔吉違反原計畫，將整個船團帶往蘇比克灣，成功拯救無數生命。其中一艘船後來被菲律賓徵用為軍艦，即今日坐灘於南沙的「瑪德雷山號」。林佳龍說，這艘船見證了阿米塔吉勇於承擔的特質。

林佳龍回憶，過去30年來，阿米塔吉參與多項台美關係的關鍵時刻。自1996年台海危機後，前總統李登輝與日本及美國籌組代號「明德小組」的溝通管道，阿米塔吉是其中美方的最重要成員，協助台美日三方高層進行戰略情報交流與溝通協調，對區域和平與穩定有巨大貢獻。

林佳龍說，2000年他在前總統陳水扁任內擔任國安會諮詢委員期間協助籌組兩岸跨黨派小組工作，並參與台美日三邊對話平台，該年年底他首次與阿米塔吉會面，隨後多次互動，建立良好情誼。2017年，林佳龍以台中市長和台灣智庫董事長身分參加美國川普總統第一任期就職典禮代表團，並拜會由阿米塔吉創立的「2049 計畫研究所」，在華府就台美安全與經貿關係深入交流。

2021年，阿米塔吉代表美國政府率團來台，祝賀總統蔡英文連任成功；2024年，林佳龍以外交部長身分接待由阿米塔吉與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率領、來台出席總統賴清德就職典禮的美方代表團，這也是林佳龍與阿米塔吉最後一次會面。

林佳龍強調，阿米塔吉每次訪台傳達的訊息始終如一：「台灣是世界重要的民主聲音，美國對台灣的承諾堅若磐石」。阿米塔吉也相當關注中國大陸對台軍事恫嚇和脅迫，直言「中國越欺負台灣，國際社會就越要為台灣發聲」，這些強而有力的言論，讓台灣在面對威權勢力擴張的挑戰時不會感到孤單。

林佳龍最後表示，感謝阿米塔吉長年來為台美關係所作的深厚貢獻，台灣將以阿米塔吉一生堅持的信念與精神為指引，持續走在守護自由與民主的道路上。

林佳龍 美國

延伸閱讀

美國前副國務卿阿米塔吉逝世 與台友好傳奇硬漢

曾率團參加賴清德就職 美前副國務卿阿米塔吉79歲逝世

6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

關稅談判台灣已掛上號 林佳龍稱還有旅費赴美

相關新聞

賴總統跨7035公里送學童洞洞鞋 吐瓦魯副總理致謝

總統賴清德去年出訪吐瓦魯，注意到許多孩子赤腳或穿著夾腳拖，賴總統回台後，特別挑選MIT的洞洞鞋送給孩子們，這份跨越703...

臉書遭爆審查台港內容 卓榮泰：若有必要盼有效制止

臉書遭爆與中共互動，開發工具審查台港用戶的熱門內容。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，每個國家都謹慎面對社群平台被威脅...

總預算案擬再提憲政救濟 卓榮泰：盼啟動兩院協商機制

立法院會今天繼續行政院長卓榮泰施政總質詢，針對中央政府總預算，卓榮泰表示，很多部會業務費用無法執行，解鈴還須繫鈴人、解凍...

【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

天下大亂，形勢大好！美國總統川普推翻全球政治經濟秩序，美中關稅對壘，地緣政治升溫。亂石崩雲，驚濤裂兩岸；從國家重建、社會...

賴總統允三班護病比入法 卓揆：獎勵先行、12措施完成再下一步

為完善護理人員工作條件，衛福部去年公布三班護病比標準，預計2年入法4年達標，賴清德總統也曾經提出承諾。行政院長卓榮泰今天表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

關稅戰、司法追殺與共諜案 朱立倫領軍藍吹反攻號角？

檢調4月14日兵分多路搜索罷綠委團體成員，藍營同日晚間急聲援，怒批執政黨司法追殺、要全面殲滅在野黨。隨著關稅戰、共諜案緊扣大罷免話題，國民黨三箭齊發，要從經濟、司法與國家安全角度分進合擊，催化「討厭民進黨」氛圍再起的契機，朱的領軍能否帶領國民黨吹起反攻號角？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。