美前副國務卿阿米塔吉辭世 林佳龍悼念堅定挺台的老友

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）辭世，外交部長林佳龍15日透過社群平台表示，接獲消息深感不捨、內心充滿無限懷念。林佳龍說，總統賴清德也公開發文感謝阿米塔吉對台美關係的重大貢獻，以及對台灣民主的堅定支持，他已指示駐美代表處向阿米塔吉的家屬表達我國政府及人民的弔念與慰問，「對台灣而言，阿米塔吉不僅是國際友人，而是一路相挺的老朋友」。

林佳龍指出，阿米塔吉長年於美國雷根、老布希與小布希總統任內擔任國安與外交領域的重要職位，始終致力於推動美國對亞太地區的承諾。他堅信，台灣的民主不僅是台灣人民的驕傲，更是全世界的希望，除了在政策上積極支持台灣，更以實際行動表達支持。

林佳龍提及，阿米塔吉的政治歷程中有一段特別深刻的故事。1975年越戰結束、西貢淪陷，當時年僅29歲的阿米塔吉奉命協助撤出南越海軍艦艇，當美軍與南越艦隊會合時，卻意外發現數艘載有 3 萬名越南難民的商船與漁船隨行。阿米塔吉違反原計畫，將整個船團帶往蘇比克灣，成功拯救無數生命。其中一艘船後來被菲律賓徵用為軍艦，即今日坐灘於南沙的「瑪德雷山號」。林佳龍說，這艘船見證了阿米塔吉勇於承擔的特質。

林佳龍回憶，過去30年來，阿米塔吉參與多項台美關係的關鍵時刻。自1996年台海危機後，前總統李登輝與日本及美國籌組代號「明德小組」的溝通管道，阿米塔吉是其中美方的最重要成員，協助台美日三方高層進行戰略情報交流與溝通協調，對區域和平與穩定有巨大貢獻。

林佳龍說，2000年他在前總統陳水扁任內擔任國安會諮詢委員期間協助籌組兩岸跨黨派小組工作，並參與台美日三邊對話平台，該年年底他首次與阿米塔吉會面，隨後多次互動，建立良好情誼。2017年，林佳龍以台中市長和台灣智庫董事長身分參加美國川普總統第一任期就職典禮代表團，並拜會由阿米塔吉創立的「2049 計畫研究所」，在華府就台美安全與經貿關係深入交流。

2021年，阿米塔吉代表美國政府率團來台，祝賀總統蔡英文連任成功；2024年，林佳龍以外交部長身分接待由阿米塔吉與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率領、來台出席總統賴清德就職典禮的美方代表團，這也是林佳龍與阿米塔吉最後一次會面。

林佳龍強調，阿米塔吉每次訪台傳達的訊息始終如一：「台灣是世界重要的民主聲音，美國對台灣的承諾堅若磐石」。阿米塔吉也相當關注中國大陸對台軍事恫嚇和脅迫，直言「中國越欺負台灣，國際社會就越要為台灣發聲」，這些強而有力的言論，讓台灣在面對威權勢力擴張的挑戰時不會感到孤單。

林佳龍最後表示，感謝阿米塔吉長年來為台美關係所作的深厚貢獻，台灣將以阿米塔吉一生堅持的信念與精神為指引，持續走在守護自由與民主的道路上。