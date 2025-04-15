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美印太司令示警 顧立雄：印太繁榮穩定攸關美國利益

中央社／ 台北15日電

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前表示，北京去年對台施壓規模擴大300%。國防部長顧立雄今天說，這說明印太地區的繁榮跟穩定，攸關美國核心利益，台海地區維持現狀，幾乎是全球共識。

行政院長卓榮泰下午繼續率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前在「印太區域的軍事部署與國安挑戰」聽證會時指出，北京去年對台施壓規模擴大300%，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，導致核戰風險升高，甚至造成50萬人絕望而死；若台海爆發衝突，封鎖中國與台灣間的航道將對全球貿易產生嚴重衝擊，其後果甚至可能超越1930年代的經濟大蕭條，台灣是全球半導體產業核心之一，若產線受阻，將嚴重衝擊美國國內經濟現代化與成長。

對此，顧立雄表示，帕帕羅這次的說法，與其先前出席一項論壇時已經說明的論點是一樣，說明在印太地區的繁榮跟穩定，攸關美國核心利益，也影響全球的繁榮與穩定，台海地區維持現狀幾乎是全球所共識，認為應該努力達成。

顧立雄說，從最近美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）簽署備忘錄所透露的內容顯示，美國將防止中國併吞台灣。台灣政府主張維持現狀，美國認為台海和平穩定現狀也是美國的核心利益，所以台美核心利益是共同的。

顧立雄指出，透過自我防衛力量提升，還有跟友盟國家進行協同合作，有效嚇阻中國可能的冒進作為，是合乎雙方共同的核心利益，也合乎雙方共同認為達成這個目標的方法作為。

印太 美國 顧立雄

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