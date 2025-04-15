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臉書遭爆審查台港內容 卓榮泰：若有必要盼有效制止

中央社／ 台北15日電
臉書遭爆與中共互動，開發工具審查台港用戶的熱門內容。美聯社
臉書遭爆與中共互動，開發工具審查台港用戶的熱門內容。美聯社

臉書遭爆與中共互動，開發工具審查台港用戶的熱門內容。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，每個國家都謹慎面對社群平台被威脅利誘，他希望此事盡快調查，若有必要盼美國法律能有效制止。

臉書（Facebook）前全球政策總監溫恩－威廉斯（Sarah Wynn-Williams）9日出席參議院作證指出，臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）著眼中國市場豐厚的利潤而與共產黨合作，甚至親自設計及實施臉書審查工具，只要台港貼文瀏覽次數破萬，審查工具就會自動將貼文提交「總編輯」檢視，這項工具不只曾在港台啟用，也經中共官員測試，並給予「這部分需要修改」、「我們需要加入這項功能」等建議。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委李柏毅指出，臉書遭指控開發工具審查台港用戶的熱門內容，若在台灣超過1萬以上讚數的貼文，會經過中國審查，行政院如何看待。

卓榮泰備詢時回應，這個訊息在網路一直傳送，他也接到國外朋友傳給他，不僅是台灣，國外也非常重視。

卓榮泰強調，資通訊安全對全世界都是重大威脅，每個國家都謹慎面對社群平台被威脅利誘，他希望此事能盡快調查，若有必要防治，希望美國的法律能有效制止。

中共 卓榮泰 社群 祖克柏 臉書

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