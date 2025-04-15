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總預算案擬再提憲政救濟 卓榮泰：盼啟動兩院協商機制

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者邱德祥／攝影

立法院會今天繼續行政院卓榮泰施政總質詢，針對中央政府總預算，卓榮泰表示，很多部會業務費用無法執行，解鈴還須繫鈴人、解凍需要凍結人，對於預算，會研議是否再一次憲政救濟，同時希望啟動過去兩院協商機制，就目前預算如何有效實施，才是對全民最有利。

民進黨立委郭昱晴質詢時批，在野黨可以隨便凍結總預算，只靠倒數計時器？預算從凍結到解凍過程，大概要經過三個月，並非說解凍就解凍。卓榮泰表示，預算法內，審查預算中並沒有凍結這個項目，凍結是因為委員們對行政院做的事情，希望再提出說明，但凍結過程附帶一些條件，「目前我們連這個條件還沒有達到，也很難在這時提出要解凍的任何程序。」

卓榮泰指出，雖然過去解凍例子也是有，但比較少要到院會通過，通常在委員會，以書面報告、口頭說明就會通過，現在卻是很多數的凍結案都要到院會，院會時間有限且寶貴，他也不知道未來立院會如何解決凍結案的問題。

郭昱晴也舉例藍白刪減內政部預算，衝擊228事件紀念基金會運作，模糊228事件是台灣人傷痕跟歷史這件事。卓榮泰表示，228基金會的3600多萬預算，幾乎有3200萬不是被刪就是被動，更難為的是，集中在單一項目，讓業務費用無法執行，這種狀況普遍發生在部會當中。

「解鈴還須要繫鈴人、解凍需要凍結人。」卓榮泰表示，對於預算，會研議是否再一次憲政救濟，同時希望啟動過去兩院協商機制，就目前預算如何有效實施，才是對全民最有利。

卓榮泰 總預算 行政院

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