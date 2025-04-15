屏東枋寮前鄉長陳亞麟涉收賄 監院彈劾送懲戒法院
監察院今天說，屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟於任職期間，藉經辦公共工程收取回扣、或就職務行為收受廠商賄賂，及私用公務車等，有重大違失，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。
監察院透過新聞稿表示，陳亞麟利用主管枋寮鄉公所發包工程職權，勾結工程廠商及圍標業者，總計與他人共同收取新台幣232萬3000元回扣，疑涉犯貪污治罪條例等罪。
監察院說，陳亞麟還涉嫌利用主管枋寮鄉公所小額採購案核定權限收賄，並自行駕駛公務車處理私人事務，詐得無償使用公務車輛的不法利益共3993元。
監察院表示，陳亞麟違失事證明確，經屏東地檢署檢察官依貪污治罪條例起訴。審酌陳亞麟除涉及刑事責任外，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法、採購人員倫理準則等規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條所定情況，因此通過監察委員王幼玲、蔡崇義提案彈劾，移送懲戒法院審理。
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