屏東枋寮前鄉長陳亞麟涉收賄 監院彈劾送懲戒法院

為完善護理人員工作條件，衛福部去年公布三班護病比標準，預計2年入法4年達標，賴清德總統也曾經提出承諾。行政院長卓榮泰今天表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

2025-04-15 14:19