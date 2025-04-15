快訊

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

彭博：台積電股價驚現「死亡交叉」 本益比已降至14倍

屏東枋寮前鄉長陳亞麟涉收賄 監院彈劾送懲戒法院

中央社／ 台北15日電

監察院今天說，屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟於任職期間，藉經辦公共工程收取回扣、或就職務行為收受廠商賄賂，及私用公務車等，有重大違失，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，陳亞麟利用主管枋寮鄉公所發包工程職權，勾結工程廠商及圍標業者，總計與他人共同收取新台幣232萬3000元回扣，疑涉犯貪污治罪條例等罪。

監察院說，陳亞麟還涉嫌利用主管枋寮鄉公所小額採購案核定權限收賄，並自行駕駛公務車處理私人事務，詐得無償使用公務車輛的不法利益共3993元。

監察院表示，陳亞麟違失事證明確，經屏東地檢署檢察官依貪污治罪條例起訴。審酌陳亞麟除涉及刑事責任外，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法、採購人員倫理準則等規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條所定情況，因此通過監察委員王幼玲、蔡崇義提案彈劾，移送懲戒法院審理。

公務員 監察院 陳亞麟

延伸閱讀

影／鍾小平監院陳情批連署造假辦藍不辦綠 盼監委箝制檢察官

立委考察屏東產業發展 活化國有地帶動發展

遭彈劾下台1周後…南韓尹錫悅搬離總統官邸 發表聲明「尋找新道路」

法官石育恩、檢察官吳亞芝涉詐團案 監院彈劾建請免職

相關新聞

賴總統跨7035公里送學童洞洞鞋 吐瓦魯副總理致謝

總統賴清德去年出訪吐瓦魯，注意到許多孩子赤腳或穿著夾腳拖，賴總統回台後，特別挑選MIT的洞洞鞋送給孩子們，這份跨越703...

臉書遭爆審查台港內容 卓榮泰：若有必要盼有效制止

臉書遭爆與中共互動，開發工具審查台港用戶的熱門內容。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，每個國家都謹慎面對社群平台被威脅...

總預算案擬再提憲政救濟 卓榮泰：盼啟動兩院協商機制

立法院會今天繼續行政院長卓榮泰施政總質詢，針對中央政府總預算，卓榮泰表示，很多部會業務費用無法執行，解鈴還須繫鈴人、解凍...

【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

天下大亂，形勢大好！美國總統川普推翻全球政治經濟秩序，美中關稅對壘，地緣政治升溫。亂石崩雲，驚濤裂兩岸；從國家重建、社會...

賴總統允三班護病比入法 卓揆：獎勵先行、12措施完成再下一步

為完善護理人員工作條件，衛福部去年公布三班護病比標準，預計2年入法4年達標，賴清德總統也曾經提出承諾。行政院長卓榮泰今天表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

關稅戰、司法追殺與共諜案 朱立倫領軍藍吹反攻號角？

檢調4月14日兵分多路搜索罷綠委團體成員，藍營同日晚間急聲援，怒批執政黨司法追殺、要全面殲滅在野黨。隨著關稅戰、共諜案緊扣大罷免話題，國民黨三箭齊發，要從經濟、司法與國家安全角度分進合擊，催化「討厭民進黨」氛圍再起的契機，朱的領軍能否帶領國民黨吹起反攻號角？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。