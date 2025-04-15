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【重磅快評】從台灣國到脫中入美 賴政府不演了

聯合報／ 主筆室
民進黨中常會日前邀中研院社會所研究員吳介民進行專題報告，兼任民進黨主席的賴清德總統對吳所提「脫中入北」的新趨勢大表贊同。圖／民進黨提供
民進黨中常會日前邀中研院社會所研究員吳介民進行專題報告，兼任民進黨主席的賴清德總統對吳所提「脫中入北」的新趨勢大表贊同。圖／民進黨提供

天下大亂，形勢大好！美國總統川普推翻全球政治經濟秩序，美中關稅對壘，地緣政治升溫。亂石崩雲，驚濤裂兩岸；從國家重建、社會改造、洗滌人心到脫中入美，龐大的內外政治工程全面開展，賴政府幾乎已經不再掩飾台獨的意圖與行動！

賴政府閣員為大罷免助勢下鄉宣講，內政部長劉世芳原本說「台灣中國，一邊一國」，後來嗨到高喊「讓賴清德來做我們台灣國的主人」。台北市長蔣萬安請行政院長卓榮泰評論，但卓榮泰對「賴主人」敢有什麼評論？先前他還滿口感謝劉世芳帶領內政部驅離討論武統的陸配！

教育部長鄭英耀則在立法院表示，台灣與中國一邊一國，無庸置疑；教育部希望加強中小學生對國家的認同，今年暑假前將編寫完成國家認同、識讀中國威脅的教材，歷史、公民、社會科老師都要參加研習，給學生正確的史觀和資訊。此外，教育部對教育人員的國家認同也會有更積極、明確的規範。

最近民進黨共諜案連環爆，匪諜就在賴清德總統身邊。從總統府、外交部、立法院到民進黨部，共諜直取國安核心。賴清德憤怒出手，宣布中國為「境外敵對勢力」，祭出「賴十七條」，瞄準的卻是全國軍公教警陸配和民間往來！除分別進行忠誠考核和戶籍清查，還推動大罷免全面清洗藍白立委。

賴清德上任前說他要做的三件事，國家重建、社會改造、洗滌人心，正在逐步推展落實。劉世芳為國家重建鳴鑼開道，鄭英耀也為洗滌人心趕工洗腦，賴清德更對社會改造親自出馬。在這些偉大政治工程面前，整天嘟嚷碎念「大罷免大成功」的民進黨立院黨團總召柯建銘，真的只配當側翼。

連外媒都看穿了賴清德宣布「賴十七條」的動機與時機。《華盛頓郵報》說，賴清德是在向川普政府對中鷹派人士喊話，爭取支持；《紐約時報》更直指，賴清德刻意選擇川習會前中國不願節外生枝的時候，北京對台報復的意圖將受到限制。

但外媒還是小看了賴清德在美中關係裡取巧冒險的意圖與布局。美中醞釀峰會的緩和時刻，「賴十七條」突然出手，共軍只以「海峽雷霆—2025A」簡單交代。美中關稅戰急劇升高，川習會破局，賴清德又迅速調整國家發展方向與布局，宣布「脫中入北」。

川普關稅戰開打，全球驚魂未定，賴清德找學者到民進黨中常會解題，得到「脫中入北」的答案。賴清德大表贊同，卓榮泰立即跟進鼓吹。名為「脫中入北」，實則「脫中入美」；賴清德因應關稅戰的五大對策，全部作為「脫中」的保證與「入美」的門票。

賴清德把握國際政經秩序重組與地緣政治重構的契機，決心放手一搏，對內加緊國家重建、社會改造、洗滌人心的政治工程，對外加快「脫中入美」的政經布局。但前路凶險難測，賴清德忙著刪掉「要台灣人吃苦當吃補」的致詞影片，大家恐怕要有「人民吃苦、賴清德吃補」的準備。

劉世芳 台灣 台獨 民進黨 賴清德

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